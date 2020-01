“Mercedes zal onze tegenstander zijn, meer bepaald Lewis Hamilton.” Dat antwoordt Helmut Marko op de vraag wie hij als tegenstanders ziet in 2020. Het Red Bull-kopstuk verwacht een tweestrijd zonder Ferrari komend seizoen. “Ze lijken op de rechte stukken niet het voordeel van voordien te hebben.”

In gesprek met Auto Bild is Marko zijn uitgesproken zelf. In een korte vooruitblik op komend seizoen bespreek Marko Honda en Red Bulls tegenstand. “Ze (Honda, red.) staan ​​bijna op gelijke voet met Mercedes, enkel in de kwalificatie geven ze iets toe”, vertelt Marko. “Ik ben ervan overtuigd dat Honda ook deze kleine stap kan zetten en dan is het aan ons om vanaf het begin een auto te bouwen die zal strijden om de titel. Tot nu toe ziet het er goed uit, want we zullen eerder dan ooit klaar zijn”, klinkt de Oostenrijker zelfzeker.

Opnieuw lovende woorden aan het adres van Honda, iets wat Ferrari niet moet verwachten. Zelfs voor de start van het seizoen lijkt Marko Ferrari niet tot de tegenstanders van 2020 te rekenen. “We liepen op hen uit in het laatste deel van het seizoen. Ze lijken op de rechte stukken niet meer het voordeel van voordien te hebben”, aldus Marko.

Marko verwacht maar één tegenstander in 2020: Lewis Hamilton. “Onze tegenstander zal Mercedes zijn, meer bepaald Lewis Hamilton. Ik moet toegeven dat hij bijna perfect rijdt en momenteel de beste Formule 1-coureur is. Maar dan komt onze Max Verstappen.”

