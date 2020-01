Vanaf 2021, het jaar van de regelrevolutie in de Formule 1, denkt Renault een eerste echte kans te hebben waarbij het de top 3 kan aanvallen. Dat stelt teambaas Cyril Abiteboul. “Alles in ons programma is opgebouwd rond dat langetermijndoel van 2021. 2021 is de eerste echte kans om top 3 aan te vallen”, zegt de Fransman.

Nadat Renault in 2018 vierde en in 2019 vijfde eindigde in het constructeurskampioenschap, is het team momenteel druk in de weer voor het seizoen 2020. Toch ligt een deel van de focus een jaar later. 2021 is volgens Renault-teambaas Cyril Abiteboul een eerste echte kans waarbij zijn team de top 3 kan aanvallen. “Dat zal de volgende moeilijkheid zijn en is nog steeds het doel voor ons”, vertelt de Fransman aan Formula 1.

“Het is een doel voor 2021. Alles in ons programma is opgebouwd rond die langetermijndoelstelling van 2021.” Zo verloopt volgens Abiteboul alles volgens schema. “In overeenstemming met onze strategie is dat echt de eerste mogelijkheid om dat te verwezelijken.” Een mogelijke sprong in de hiërachie kan geholpen worden door teams die worstelen met de nieuwe voorschriften.



Dat betekent niet dat 2020 zomaar een overgangsjaar wordt volgens Abiteboul. “Voor 2021 is er 2020. Er zijn een kortetermijnresultaten en er is kortetermijndruk die iedereen op ons uitoefent. En dat is prima. Dat hoort bij de sport”, aldus een realistische Abiteboul. Renault treedt dit jaar aan met Daniel Ricciardo en de Fransman Esteban Ocon als rijdersduo.



