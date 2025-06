Terwijl De Grand Prix van Canada in volle gang is, maakt Renault bekend dat CEO Luca de Meo opstapt. De Italiaan stond sinds 2020 aan het roer van de autofabrikant, maar kiest nu voor een nieuwe uitdaging.

In Montreal wordt er geracet, maar in Frankrijk speelt zich een heel ander verhaal af. CEO Luca de Meo is opgestapt bij Renault en heeft al een nieuwe uitdaging gevonden: hij gaat dezelfde functie vervullen bij het Franse bedrijf Kering, een multinational die zich richt op luxegoederen. Zijn vertrek gaat in op zondag 15 juni, vandaag dus. Renault heeft kort gereageerd op zijn vertrek: “Luca de Meo heeft uitgesproken dat hij de keuze maakt om op te stappen, om zo aan nieuwe kansen te beginnen buiten de automobielsector.”

