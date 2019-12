Red Bull-kopstuk Helmut Marko denkt dat Sebastian Vettel ‘een beetje te eerlijk is’ voor de politieke omgeving die het team van Ferrari vormt. Tegelijkertijd hoort Vettel volgens Marko niet meer bij de drie beste coureurs op de grid.

Dat stelt Marko in een video-interview met Motorsport-Total. Die laatste opmerking wordt hem daarin als stelling voorgelegd: ‘Vettel hoort niet meer bij de drie beste coureurs en Charles Leclerc heeft de psychologische strijd gewonnen’. “Daar moet ik je helaas gelijk geven”, zegt Marko, na een diepe zucht. “Maar je mag Vettel nog niet afschrijven”, meent hij.

“Het kwam voor hem wellicht als verrassing hoe snel Leclerc is”, vervolgt Marko. “Daarnaast staat Ferrari er natuurlijk om bekend ‘politiek’ te zijn. Sebastian is daarbij waarschijnlijk een beetje te eerlijk. Dat komt door zijn tijd bij Red Bull”, vermoedt Marko. “Daar zijn we rechtdoorzee in hoe we ons gedragen. Maar nogmaals”, herhaalt Marko, “ik schrijf Vettel nog niet af.”

Red Bull-rentree niet aan de orde

Marko stelde eerder dit jaar al dat Vettel ‘een andere omgeving’ nodig heeft om (weer) het beste uit zichzelf te halen. “In die zin zou hij eigenlijk van team moeten wisselen”, meende Marko zelfs.

Vettel gaat in 2020 echter gewoon verder bij Ferrari, maar eind dat jaar loopt zijn contract af. Het roept gelijk geruchten op over een mogelijk vertrek. De vraag is dan of hij stopt of ergens anders heen gaat.

De viervoudig wereldkampioen is daarbij in verband gebracht met een mogelijke terugkeer naar Red Bull. Vettel heeft immers nog steeds een goede relatie met het team, en zijn ‘ontdekker’ Helmut Marko in het bijzonder.

In een uitgebreid interview met het Zwitserse Blick wordt Vettel er ook naar gevraagd: behoort een comeback bij Red Bull tot de mogelijkheden? “Zo ver wil ik nu niet gaan”, antwoordt hij. “Op het moment is het doel om kampioen te worden met Ferrari. Dat is duidelijk. En dat doel is nog niet bereikt.”

‘Niet over pensioen nagedacht’

Over een mogelijk pensioen, benadrukt Vettel, heeft hij verder ‘niet concreet nagedacht’. “Maar”, vervolgt hij wel, “na meer dan twaalf jaar (in de Formule 1, red.) denk je natuurlijk wel na over wat erna komt.”

Wat dat mag zijn, daar laat hij zich niet over uit. Maar zijn leeftijd – Vettel is 32 – speelt voor hem vooralsnog geen rol. “Niet zolang ik kan presteren, althans.”