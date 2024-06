Valtteri Bottas is één van de coureurs die nog zonder contract zit voor 2025. Tot nu toe bleef het stil in het kamp van de Finse coureur. Waar andere rijders zich heel uitgesproken over de transfermarkt bewegen, kan Bottas alleen verzekeren dat hij volgend jaar ‘gewoon’ weer op de grid wil staan. In aanloop naar de GP van Spanje beweert hij dat de nodige gesprekken in gang zijn gezet.

“Achter de schermen gebeurt er van alles”, aldus Valtteri Bottas tegen de pers in Barcelona. “Ik denk dat ik snel een keuze moet maken. Er is vanuit mij nog niets ondertekend, maar ik weet wat de opties zijn.” Realistisch gezien kan de Fin zijn contract verlengen met Sauber, of elders een nieuwe uitdaging opzoeken. In het laatste geval zijn Williams en Alpine de meest logische opties. Als Williams het niet voor elkaar krijgt om Carlos Sainz te strikken, is een ervaringsdeskundige als Bottas een veilige keuze voor de Britten.

Simpelweg verlengen met Sauber is makkelijker gezegd dan gedaan. De Zwitserse renstal laat zich in 2026 omdopen tot een Audi-fabrieksteam – experts verwachten niet dat de Duitsers met Bottas willen samenwerken. Ook Audi zou liever Sainz naar Hinwil halen. Toch denkt Bottas dat hij nog een kans maakt bij zijn huidige werkgever. “Ik denk dat dit team zeker een optie is”, legde hij uit. “Maar Audi wil de boot nog even afhouden, terwijl ik niet voor eeuwig kan wachten.”

Carlos Sainz

De toekomst is wederom volledig afhankelijk van Carlos Sainz. Waar Kevin Magnussen hem eerder omschreef als ‘de kurk op de fles’, hoopt ook Bottas dat de Spanjaard de transfermarkt snel een nieuwe impuls geeft. “Het hangt er allemaal van af wat Sainz doet”, zei hij eerder tegen het Finse Iltalehti. “Dan vallen alle puzzelstukjes pas op hun plek. Daar wachten de teams ook op en daarom hebben ze nog geen beslissing genomen.”

Over het huidige seizoen kan Bottas kort zijn. Dankzij een matige seizoensstart van Sauber staat de tienvoudig Grand Prix-winnaar nog puntloos onderaan in het kampioenschap. Achter de schermen zou het personeel vooral bezig zijn met de toekomstplannen van het team. “Soms moet je een stap achteruit doen om twee stappen vooruit te doen”, aldus Bottas. “Fundamenteel is er niks mis met onze auto, maar de concurrentie is ons nu gewoon te sterk.”

