De Formule 1-coureursmarkt beweegt zich dit seizoen in een ongekend tempo, maar momenteel is er één transfer die de carrousel tot een halt heeft geroepen. We hebben het uiteraard over Carlos Sainz die na dit seizoen zijn stoel bij Ferrari moet afstaan aan Lewis Hamilton en nog geen contract heeft voor volgend jaar.

Aanvankelijk leek het erop dat Sainz een kans zou maken om zich bij Red Bull te voegen, gezien Sergio Perez’ matige prestaties aan het begin van het jaar. De stierenstal koost er echter voor om door te gaan met de Mexicaan. Daarna leek Mercedes ook een optie, maar nu heeft het er alle schijn van dat de 17-jarige Andrea Kimi Antonelli daar wordt vastgelegd.

De meest logische overgebleven opties zijn dan nog Audi en Williams. Met de rijdersmarkt in afwachting van Sainz’ volgende stap, is het duidelijk dat zijn beslissing een domino-effect zal hebben op de rest van de coureurs die nog geen contract hebben voor volgend jaar. Tot die tijd blijft de toekomst van veel F1-rijders onzeker.

Kevin Magnussen, die naar verluidt volgend jaar wordt vervangen door Oliver Bearman, werd tijdens de persconferentie voor de Spaanse Grand Prix gevraagd naar zijn plannen. Magnussen wees naar Sainz en zei: “Hij is de kurk op de fles. Veel jongens wachten op zijn beslissing. Uiteindelijk zullen alle andere puzzelstukjes op hun plek vallen.”

