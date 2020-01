De W Series, de raceklasse voor vrouwen, krijgt dit jaar een rol als ‘support serie’ tijdens de GP van Amerika en de GP van Mexico. Daarnaast zal het kampioenschap uit acht in plaats van zes ronden bestaan.



De W Series begint in mei aan haar tweede seizoen. Het kampioenschap zal acht ronden tellen, vorig jaar waren dat er nog zes. Tijdens de laatste twee manches van het kampioenschap zal de W Series dienst doen als ‘support serie’ van de Formule 1. Zowel bij de GP van Amerika als de GP van Mexico zal de W Series een race rijden in het voorprogramma.

De W Series is een raceklasse speciaal voor vrouwen. In aanloop naar het tweede seizoen maakt het kampioenschap verschillende veranderingen door. Het zal dus twee extra races tellen en doet 5 nieuwe locaties aan. Van die vijf locaties doen er drie dienst als Formule 1-circuit: Monza, Circuit of the Americas en de Autódromo Hermanos Rodríguez. Op die laatste twee rijden de vrouwen dus in het voorprogramma van de F1. Bovendien staan er vanaf dit jaar ook superlicentiepunten op het spel. Vorig jaar eindigde de Nederlandse Beitske Visser tweede in het kampioenschap.

F1-topman Ross Brawn is blij met de toevoeging van de W Series aan de GP’s van Amerika en Mexico. “We zijn verheugd om de W-series te verwelkomen op deze spectaculaire evenementen in Austin en Mexico City. In slechts één jaar heeft de W-series aanzienlijk bijgedragen aan de toenemende belangstelling voor het onderwerp diversiteit en inclusie in de motorsport”, aldus Brawn.

De 2020-kalender van de W Series

Race 1 – Sint-Petersburg, Rusland – 30 mei

Race 2 – Anderstorp, Zweden – 13 juni

Race 3 – Monza, Italië – 27 juni

Race 4 – Norisring, Duitsland – 11 juli

Race 5 – Brands Hatch, Verenigd Koninkrijk – 23 augustus

Race 6 – Assen, Nederland – 5 september

Race 7 – Austin, Verenigde Staten – 24 oktober

Race 8 – Mexico City, Mexico – 31 oktober