David Coulthard weet het zeker: er komt ooit weer een vrouw in de Formule 1. Veel criticasters betwijfelen of een vrouwelijke coureur fysiek wel kan racen tegen de mannelijke coureurs in de koningsklasse. Volgens Coulthard is daar echter een redelijk simpele oplossing voor: trainen.

Met de introductie van de W Series (in 2019) en F1 Academy (in 2023) probeert de Formule 1 een duidelijker pad voor vrouwelijke coureurs naar de koningsklasse te creëren. Veel criticasters zien het echter nog steeds niet gauw gebeuren dat een vrouw het op fysiek vlak kan opnemen tegen de mannen in de Formule 1. Onzin, zegt David Coulthard. Volgens de Schot is het een kwestie van tijd voordat een vrouw de raceklasse bereikt.

LEES OOK: Coulthard wijst Hamilton als grootste teleurstelling van 2024 aan

“Natuurlijk zal het gebeuren. Zonder twijfel”, vertelt de oud-coureur tegen de Daily Mail. “Het is onzin dat vrouwen het niet aan zouden kunnen. Iedereen die niet traint, heeft niet wat er nodig is om te presteren in de autosport. Of je nu een man of een vrouw bent.”

Trainen

Coulthard is van mening dat er één ding echt cruciaal als een vrouwelijke coureur de Formule 1 wil bereiken: trainen. Tot zijn grote schik is dat nog niet tot iedere juniorcoureur doorgedrongen. “Een van de dingen die ik zag bij de W Series was dat sommige (coureurs, red.) gewoon niet fit genoeg waren. Ik keek ze aan en zei: ‘Wat is je excuus om niet te trainen? Je moet jezelf presenteren als een serieuze coureur en dat betekent trainen als een atleet’.”

LEES OOK: ‘Aantal Formule 1-stewards wordt uitgebreid tijdens zes races in 2025’

“Daar ligt het probleem. Er is geen fysieke reden waarom ze het niet kunnen”, vervolgt de oud-Red Bull-coureur. “We weten wat er nodig is voor een autocoureur om fysiek sterk genoeg te zijn en alle gegevens laten zien dat vrouwen gemakkelijk ook die fysieke prestaties kunnen leveren.” Coulthard denkt dat het daarom nog maar een kwestie van tijd is voordat er weer een vrouwelijke coureur in de Formule 1 rondrijdt.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu alvast online, met gratis bezorging in heel Nederland.