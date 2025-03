De FIA gaat het aantal stewards tijdens zes races in 2025 uitbreiden. Het stewards panel voor elke race bestaat momenteel uit drie stewards, maar het bestuursorgaan wil aankomend seizoen dit tijdens een aantal Grand Prix-weekenden uitbreiden naar vier. De FIA geeft hierbij dus nog niet gehoor aan de oproep van onder anderen George Russell en Zak Brown over de professionalisering van de stewards.

In 2024 kwamen de besluiten van de stewards meermaals onder vuur. Een veelgehoorde klacht was dat er geen consistentie was van race tot race, omdat er bij ieder Grand Prix andere stewards aan het roer staan. George Russell pleitte daarom eerder al voor de professionalisering van de stewards, en kreeg bijval van onder andere Zak Brown.

De FIA geeft nog geen gehoor aan de oproep van zowel Russell als Brown, maar gaat nu naar verluidt wel het aantal stewards tijdens zes races in 2025 uitbreiden. De verandering gaat al tijdens de openingsrace in Melbourne van kracht. Momenteel bestaan de zogenoemde stewards panels uit drie stewards, waarbij één van de stewards altijd een oud-coureur is.

Zes races

Artikel 15.1. van het Formule 1-reglement, dat over het aantal stewards per race gaat, is voorafgaand aan de 2025-campagne veranderd naar “minimaal drie en maximaal vier stewards, van wie er één tot voorzitter wordt benoemd”. Volgens Autosport zal de regel van vier stewards alleen worden toegepast tijdens zes races, namelijk de Grands Prix van Australië, China, Canada, Singapore, Mexico en Brazilië. De FIA hoopt zo de werkdruk van de stewards te verlagen.

