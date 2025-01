McLaren-CEO Zak Brown is de volgende in een inmiddels lange reeks die pleit voor de professionalisering van de stewards. Eerder hield George Russell ook al een pleidooi voor het betalen van de stewards, maar FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem zag geen brood in het voorstel. Volgens Brown is het betalen van de stewards echter de beste manier om inconsistenties te verhelpen.

Er ontstond in 2024 binnen de Formule 1 meermaals discussie over de racerichtlijnen. Vooral tijdens de laatste Amerikaanse triple header werd er door coureurs geklaagd over soms onduidelijke voorschriften. “Ik heb een reglementenboek nodig in de auto,” reageerde Max Verstappen zelfs, nadat hij twee tijdstraffen kreeg uitgedeeld in Mexico-Stad.

George Russell pleitte vervolgens voor de professionalisering van de stewards, om zo voor meer consistentie binnen de autosport te zorgen. FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem zag het voorstel van de Brit niet zitten, omdat volgens de Emirati de FIA daar geen geld voor heeft. Toch komt McLaren-CEO Zak Brown nu ook met een pleidooi voor stewards op voltijdsbasis.

“Ik denk dat we in de winter een stapje terug moeten doen”, vertelt de Amerikaan aan Channel 4. “We hebben te veel straffen, we hebben te veel inconsistenties. Ik denk dat we allemaal erkennen dat we fulltime stewards nodig hebben. Ik geef de stewards niet de schuld, maar ik denk niet dat ze zijn ingesteld op succes, dus we hebben fulltime stewards nodig.”

Te veel regeltjes

McLaren kreeg zelf ook meermaals te maken met tijdstraffen in 2024, waaronder een vijf seconden-tijdstraf voor Lando Norris in Austin. Volgens Brown zijn er in de Formule 1 recentelijk veel te veel regeltjes. “We kunnen niemand anders dan onszelf de schuld geven, of het nu de teams of de coureurs zijn, maar we hebben veel te veel regeltjes voor alles. Dus ik denk dat we gewoon een stapje terug moeten doen en een beetje subjectiever, discretionair en een beetje gezond verstand moeten gebruiken bij het opleggen van sommige straffen”, besluit de CEO.

