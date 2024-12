FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem heeft gereageerd op George Russells pleidooi voor professionele, betaalde stewards. De Brit pleitte begin november voor beroepsmatige scheidsrechters na de controversiële duels tijdens de Amerikaanse triple header. Hoewel Ben Sulayem openstaat voor het idee, vraagt de Emirati zich af wie dan het salaris gaat betalen.

De Amerikaanse triple header zorgde voor de nodige controverse, en er ontstond tijdens de weekenden in Austin, Mexico-Stad en São Paulo veel discussie rondom de soms onduidelijke racerichtlijnen. Vooral de Mexicaanse Grand Prix, waar Max Verstappen twee tijdstraffen kreeg na zijn gevecht op de baan met Lando Norris, deed veel stof opwaaien. George Russell pleitte al gauw voor de professionalisering van de stewards, zodat de richtlijnen consistenter geïnterpreteerd worden. De stewards werken momenteel nog op vrijwillige basis.

“Het zijn mooie praatjes. Maar als ze zeggen professioneel, en ze willen professioneel, dan willen ze er niet voor betalen. Dat is duidelijk”, reageert FIA-voorzitter Ben Sulayem tegenover Motorsport.com op het voorstel van de Mercedes-coureur. Volgens de voorzitter is het oneerlijk dat de coureurs zich bemoeien met waar zijn organisatie geld insteekt. “Maar ik zeg niet: ‘Oh, sorry, hoe zit het met jou?’ De bestuurders krijgen meer dan honderd miljoen dollar. Vraag ik waar ze het aan uitgeven? Nee, dat is aan hen. Het is hun recht.”

De Emirati snapt bovendien niet waarom de Formule 1 met deze kwestie bij het bestuursorgaan aanklopt. “Maar soms begrijp ik het echt niet. Het gaat altijd over de FIA. Waarom doen we dit? Waarom doen we dat?’ Maar is er iemand naar de FOM gegaan?” vraagt Ben Sulayem zich af. “Ik zie het punt dat ze misschien net als de Premier League betaald moeten worden. Maar daar hebben we het geld niet voor.”

