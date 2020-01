Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 telt FORMULE 1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Australië. Elke dag lichten we een statistiek, persoon of gebeurtenis gelinkt aan het resterend aantal dagen uit. Met nog 54 dagen te gaan: De 54 punten die Daniel Ricciardo scoorde in zijn eerste jaar bij Renault.

Daniel Ricciardo verraste vriend en vijand toen hij in de zomer van 2018 aankondigde dat hij Red Bull verliet en naar Renault trok. “Ik had het gevoel dat er meer risico was als ik zou blijven. Renault prikkelde me”, zei de Australiër nadien over die overstap. Ondertussen heeft ‘Danny Ric’ zijn eerste seizoen voor de Franse renstal achter de rug, een teleurstellend jaar voor het hele team.

Lees ook: Ricciardo verrast door lage ondergrens Renault: ‘Dachten wel klaar te zijn met rondrijden op P14’

In zijn Red Bull-periode eindigde de goedlachse Australiër twee maal als derde in het kampioenschap, won hij zeven races en verzamelde hij gemiddeld 191 punten per seizoen. In 2019 stopte de teller op 54 punten voor Ricciardo in zijn Renault. Zijn beste resultaat behaalde hij op Monza, waar hij als vierde over de meet kwam. De RS19 bleek echter zeer wisselvallig. Naast vijf opgaves en een diskwalificatie eindigde hij ook drie keer 14de.

Hoewel Ricciardo een jaar met ups en downs verwachtte, was hij verrast door hoe diep Renaults dieptepunten in 2019 waren. “Na bepaalde tegenvallers stonden we echt met onze handen in ons haar. We hadden niet gedacht elke race een topvijf-auto te hebben, maar we dachten wel dat we er klaar mee waren als veertiende ofzo rond te rijden”, vertelde hij afgelopen maand.

