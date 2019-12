Daniel Ricciardo is verrast door hoe diep Renaults dieptepunten in 2019 waren, al waren de hoogtepunten wel naar verwachting. “We dachten alleen dat we er wel klaar mee waren als veertiende rond te rijden.”

Zo wordt de Australiër geciteerd door Crash.net, met Ricciardo die aangeeft dat hij wel had verwacht dat het een jaar met ups-and-downs zou worden. “Want hoogte- en dieptepunten heb je bij elk team. Neem Mercedes: zij zijn er zo aan gewend te winnen, dat een vierde plek daar een dieptepunt voor ze is.”

“Je krijgt er tijdens een seizoen dus altijd wel mee te maken”, zegt hij over dit soort schommelingen. Renaults hoogtepunten en goede dagen waren daarbij zoals verwacht. “Ik wist van tevoren namelijk al wel dat een topvijfklassering erin zat”, zegt Ricciardo, wiens beste resultaat een vierde plek was.

Wat hij echter niet had verwacht, is dat er dagen tussen zaten waarop Renault niet eens serieus meedeed om de punten. De ondergrens bleek dan wel erg laag. “Na bepaalde tegenvallers stonden we echt met onze handen in ons haar. We hadden niet gedacht elke race een topvijf-auto te hebben, maar we dachten wel dat we er klaar mee waren als veertiende ofzo rond te rijden.”

Ricciardo probeerde dit soort dieptepunten van Renault in 2019 echter vooral als motivatie te zien. Voor zichzelf, maar ook wat de reactie van het team betreft. “Daar was ik namelijk best tevreden over. Ik heb niet het gevoel dat we in een neerwaartse spiraal terecht zijn gekomen. We dachten nooit: dit is waar we blijkbaar thuishoren. Nee, het was juist: laten we er nu voor zorgen dat we terugkomen waar we thuishoren.”

