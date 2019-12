Ricciardo: ‘GP van Oostenrijk was een wake-up call’

Daniel Ricciardo zegt dat de Grand Prix van Oostenrijk een ‘wake-up call’ was voor hem. De Australiër vond het een ‘frustrerende’ race, maar dat gaf de Renault-coureur juist ‘meer motivatie’ om terug naar voren te komen.

Ricciardo startte vanaf de twaalfde plek in de Grand Prix van Oostenrijk en in de race veranderde daar niet veel aan. De Australiër zegt in een interview met de podcast van Formula1.com, Beyond The Grid, dat het een frustrerende race was voor hem, maar dat het ook een wake-up call was.

Lees ook: Olav Mol vindt Ricciardo te weinig brengen: ‘De clown van de paddock willen zijn, is niet goed genoeg’

”Oostenrijk was een van onze slechtste weekenden dit seizoen. Aan het einde van de race lag ik buiten de punten, zelfs met de safetycar veranderde er niet veel aan onze race. Ik had dus wat tijd om te denken. Ik reed wat rond en dacht bij mezelf: ‘Dit is niet leuk, dit is geen leuke race voor mij’. Maar in plaats van dat ik ging denken dat het niet leuk was en dat ik wilde stoppen en weglopen, ging ik bij mezelf denken dat dit niet is waar ik hoor te rijden en dat ik niet op de veertiende plaats wil rijden. Ik wil terug naar voren en ik geloof dat we dat kunnen bereiken”, aldus Ricciardo.

De Grand Prix van Oostenrijk was dan ook de nodige wake-up call voor Ricciardo, die daardoor meer motivatie kreeg. ”Het gaf mij meer motivatie. Ik was gefrustreerd en boos, maar het wakkerde veel positiviteit aan. Ik wilde gewoon sneller terug naar voren komen en die honger was duidelijker dan ooit tijdens die race. Het was iets goeds”, aldus Ricciardo.

Lees ook: Abiteboul: ‘Renault- en Ferrari-motor het sterkst in de races, Mercedes het zwakst’