55 dagen tot groen licht: Carlos Sainz, nummer 55

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 tellen we in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor de eerste vrije training in Melbourne. Vandaag: McLaren-coureur Carlos Sainz Jr. en zijn nummer 55.

Carlos Sainz Jr. maakte in 2015 samen met Max Verstappen zijn F1-debuut bij Toro Rosso. Dit jaar zal Sainz’ zevende seizoen in de Formule 1 en tweede jaar voor McLaren zijn.

Voorlopig heeft de zoon van de gelijknamige rallylegende 102 F1-races gereden. Daarin stond hij een keer op het podium, in Brazilië vorig jaar. Door een onderzoek naar een mogelijke tijdstraf voor Lewis Hamilton moest Sainz toen wel wachten tot na de officiële podiumceremonie voor hij tot podiumfinisher werd uitgeroepen.

Sainz begon zijn F1-carrière bij Toro Rosso, waar hij net geen drie seizoenen bleef. In oktober 2017, voor de GP van Amerika, raakte bekend dat de Spanjaard nog tijdens het seizoen de overstap naar Renault maakte. Daardoor moest Jolyon Palmer zijn stoeltje afstaan.

Eind 2018 nam Sainz afscheid van Renault en trok hij naar McLaren. Dat bleek een goede keuze, want afgelopen seizoen beleefde hij met een zesde plaats in het kampioenschap en een eerste podium zijn beste seizoen ooit. Carlos Sainz’ keuze voor nummer 55 komt voort uit zijn naam. De 55 kan gebruikt worden als dubbele s, waarmij hij dan Carlo55ainz vormt.

