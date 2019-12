Renault heeft haar focus volgens Alain Prost op de regelrevolutie van 2021 gericht om aan te sluiten bij de topteams. Tegelijkertijd kan het 2020 echter niet afschrijven.

Dat maakt teamadviseur Alain Prost duidelijk aan Auto, Motor und Sport. De viervoudig wereldkampioen erkent echter dat Renault niet alleen sportief op achterstand staat op topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull. Ook financieel is het verschil groot.

“Zij hebben het geld om gelijktijdig twee ontwikkelingsprogramma’s te hebben”, weet Prost. “Zelfs als zij voor 2020 gewoon een normaal programma afwerken, hebben ze voor 2021 nog een budget dat net zo groot is als wat wij over beide jaren moeten uitspreiden.”

De enige oplossing, zo lijkt, is de nadruk op 2021 leggen. Dit betekent dan een kleiner programma voor 2020. “Op die manier kunnen wij ons namelijk onder soortgelijke omstandigheden als de topteams op 2021 voorbereiden”, zegt Prost, die de regelrevolutie voor 2021 Renaults ‘grote kans’ noemt.

Met dat vooruitzicht, wacht Renault ‘een belangrijke beslissing’, erkent Prost. “Want een team als Renault kan 2020 niet zomaar afschrijven en opofferen voor 2021”, verwijst hij naar Renaults status als fabrieksteam. De Franse formatie is het aan haar stand verplicht alsnog op een respectabel niveau te presteren.

In de achtergrond speelt namelijk ook mee dat het Renault-bestuur nog afweegt of het na 2020 verdergaat in de Formule 1. Volgens Auto, Motor und Sport is Renault momenteel dan ook op sponsorjacht om het budget voor de 2020-auto en dat programma te spekken.

