52 dagen tot groen licht: 52 keer de GP van België op Spa-Francorchamps

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 tellen we in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen springen voor VT1 in Melbourne. Vandaag: de GP van België, die al 52 keer plaatsvond op Spa-Francorchamps.



Hoewel de Belgische Grand Prix al 64 keer deel uitmaakte van het wereldkampioenschap Formule 1, vond de GP van België ‘maar’ 52 keer plaats op Spa-Francorchamps. Tien edities werden op Circuit Zolder gereden, twee in Nijvel. Het circuit in Spa staat al sinds 1950, het eerste wereldkampioenschap, op de kalender.

Lees ook: Laatste update uit Zandvoort: nieuws over artiesten en programma Dutch GP

Sinds het eerste bezoek van het wereldkampioenschap F1 heeft het circuit in de Ardennen verschillende veranderen doorgemaakt. De voornaamste is de aanpassing aan de Bus Stop-chicane, die sinds 2007 zijn huidige vorm kent. Spa-Francorchamps is het langste circuit op de F1-kalender met een officiële rondeafstand van 7,004 kilometer. Het hoogteverschil tussen het hoogste en laagste punt van het circuit bedraagt 102,2 meter.

Spa staat bekend om zijn onvoorspelbare weersomstandigheden. Op eenzelfde moment kan het aan het ene uiteinde van het circuit regenen terwijl aan de andere kant de zon schijnt. De GP van België op Spa-Francorchamps is een favoriet van fans en coureurs. Sebastian Vettel heeft momenteel het ronderecord officieus in handen. Tijdens Q2 van de kwalificatie voor de GP van België 2018 deed de Duitser 1:41,501 over de 7004 meter.

De vijf laatste ’70 dagen tot groen licht’-artikels:

57 dagen tot groen licht: Nico Rosberg en zijn 57 podiumplaatsen

56 dagen tot groen licht: 56 ronden op COTA

55 dagen tot groen licht: Carlos Sainz, nummer 55

54 dagen tot groen licht: 54 punten voor Ricciardo in zijn eerste jaar met Renault

53 dagen tot groen licht: Sebastian Vettel met 53 gewonnen races