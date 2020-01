48 dagen tot groen licht: 48-jarige Toto Wolff, teambaas van Mercedes

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 tellen we in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen springen voor VT1 in Melbourne. Vandaag: Toto Wolff, de 48-jarige teambaas van Mercedes.



Toto Wolff is vooral bekend als teambaas van het succesvolle Mercedes-AMG Petronas Motorsport. Daarnaast is de 48-jarige Wolff ook CEO van het team. Geboren in Wenen in Oostenrijk kwam Wolff voor het eerst in contact met motorsport op 17-jarige leeftijd toen hij een vriend zag racen op de Nürburgring.

Een korte racecarrière volgde voor Wolff. Hij was actief in de Oostenrijkse Formule Ford en scoorde in 1994 een klassewinst in de 24 uur van de Nürburgring. Na drie jaar stortte Toto Wolff zich in een zakelijke carrière. In 2002 startte hij samen met tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen een managementbedrijf voor coureurs.

Wolff bracht zijn passie voor de race- en zakenwereld helemaal samen in november 2009. Hij investeerde in Williams. In 2012 hielp hij het team als uitvoerend directeur aan zijn eerste overwinning in acht jaar. Minder dan een jaar later werd de Oostenrijker aangekondigd als uitvoerend directeur en managing partner van Mercedes-AMG Petronas, nadat hij 30% aandelen van het team kocht. Sinds 2013 is Toto Wolff verantwoordelijk voor het volledige Mercedes Benz-motorsportprogramma.



Onder zijn bewind is Mercedes het te kloppen team in de F1. Sinds 2014 wonnen de Zilverpijlen alle kampioenschappen. In de 121 GP’s sinds het begin van 2014 won het team uit Brackley 89 races, scoorde het 179 podiums en stond het 94 keer op polepositie.

