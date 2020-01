“In mijn opinie zal McLaren dicht bij de top zitten.” Dat zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff. Volgens de Oostenrijker heeft het team uit Woking afgelopen seizoen de grootste stappen gezet en zou het in 2020 wel eens de aansluiting bij de top kunnen vinden.

Toto Wolff blikt voor Formula 1 vooruit op komend seizoen. Volgens de teambaas wordt dat geen eenvoudig jaar. “2020 zal veel zwaarder worden voor Mercedes. We kunnen stellen dat er vandaag drie teams zijn die races en waarschijnlijk zelfs kampioenschappen kunnen winnen als ze alles samenbrengen”, analyseert Wolff.

Lees ook: Abiteboul: ‘2021 eerste echte kans om top 3 aan te vallen’

Wolff verwacht een vierde team dat zich wel eens zou kunnen mengen in de debatten. “McLaren heeft grote stappen gezet. Ze hebben waarschijnlijk de steilste prestatiecurve van alle teams. Mclaren zal dicht bij de top zitten” gaat hij verder. Geen twee maar drie teams waar Mercedes rekening mee moet houden, dat heeft volgens Wolff een logisch gevolg. “Ik zie 2020 als een veel moeilijker seizoen.”

“Ik denk niet dat we volgend jaar opnieuw 10 of 12 overwinningen van hetzelfde team zullen zien, maar uiteraard zullen we er alles aan doen om onze zwakke punten te verbeteren en goed te blijven presteren”, besluit Wolff.



Lees ook: Andrea Stella completeert leidinggevend trio McLaren als race director