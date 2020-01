Andrea Stella completeert leidinggevend trio McLaren als race director

Andrea Stella is komend seizoen de racing director van McLaren. De Italiaan completeert met zijn promotie het trio aan de top van het team.

Het is de meest recente zet van McLaren-teambaas Andreas Seidl die daarmee een drietal directeuren direct onder zich heeft geïnstalleerd. Naast Stella zijn dat technisch directeur James Key en production director Piers Thynne. Stella is sinds 2014 werkzaam bij de formatie uit Woking, daarvoor werkte de Italiaan bij Ferrari.

Bij McLaren zal Stella verantwoordelijk zijn voor het operationele gebeuren op de baan en dan met name de engineering en de strategie. Het afgelopen seizoen nam Seidl zelf deze rol op zich met het doel daar een geschikte kandidaat bij te zoeken. Stella was in 2019 de performance director van McLaren.

‘Momentum vasthouden’

Nu met het trio de herstructurering van de top van McLaren voltooid is, kijkt Seidl hoopvol naar 2020 en 2021. “Het afgelopen jaar was een ongelooflijke stap voorwaarts. Het zal ons veel motivatie en energie geven. Vooruitkijkend zullen we het momentum vast moeten houden, we moeten simpelweg nog meer geven om onze ambitieuze doelen te halen.”

McLaren heeft sinds 2012 geen race meer gewonnen. Komend jaar rijdt het nog met de Renault-motoren. Vanaf 2021 zal de oranje brigade uitgerust worden met Mercedes-krachtbronnen.

