McLaren maakt volgens CEO Zak Brown per 2021 op precies het juiste moment de overstap naar Mercedes-motoren. Dit omdat de wissel samenvalt met de grote regelrevolutie van dat jaar.

De Formule 1 voert in 2021 een regelrevolutie door, met nieuwe auto’s en een budget cap. Dat McLaren in 2021 tegelijkertijd qua motor van Renault naar Mercedes overstapt, komt dan ook goed uit, volgens Brown. “Want iedereen zit in 2021 in hetzelfde schuitje, in dat we allemaal met een schone lei beginnen”, vertelt hij Crash.net.

Brown doelt daarmee op hoe een wissel van motorfabrikant een team soms de nodige hoofdbrekens kan opleveren. Door dit samen te laten vallen met de introductie van nieuwe auto’s, hoopt hij dat dit minder is. “Daarnaast hebben we er bewust al vroeg voor gekozen per 2021 te wisselen om onszelf zoveel mogelijk tijd te geven.”

McLarens CEO ziet de grote regelveranderingen voor 2021 – behalve nieuwe auto’s en de budget cap worden er ook 18-inch banden geïntroduceerd – als ‘zeer spannend voor de Formule 1 en de fans’. “Want als er grote veranderingen zijn, heb je altijd een situatie waarin de één er wel goed op inspeelt en de ander niet.”

Wat mogelijk ook nog scheelt voor McLaren bij de wissel van motor in 2021, is dat Mercedes een oude bekende is. McLaren reed eerder van 1995 tot en met 2014 met motoren van Mercedes. Samen wonnen ze in die tijd 78 Grands Prix, drie rijderstitels en één constructeurstitel.

