Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE 1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Elke dag lichten we een statistiek, persoon of gebeurtenis gelinkt aan het resterend aantal dagen uit. Vandaag: Max Verstappen die 49 punten scoort in zijn debuutseizoen.



Max Verstappen rijdt in het najaar van 2014 voor het eerst in een Formule 1-bolide. Tijdens de eerste vrije training in Japan maakt hij kilometers voor Toro Rosso. Hij wordt zo de jongste coureur ooit die deelneemt aan een officiële sessie. Een half jaar later mag hij zijn echte debuut maken. 17 jaar en 166 dagen oud is Verstappen wanneer hij in Australië aan de start van zijn eerste GP staat.

In Melbourne valt Verstappen uit, maar bij de tweede race in Maleisië scoort hij met een zevende plaats zijn eerste punten. In totaal zal Verstappen in 2015 negen keer in de punten rijden en 49 punten verzamelen. De vierde plaats is zijn beste resultaat in zijn debuutseizoen. Zowel in Hongarije als Amerika valt de Nederlander net naast het podium.

Ondertussen heeft Max Verstappen vijf volledige seizoenen afgewerkt in de Formule 1. Daarin heeft hij 102 GP’s gereden, won hij 8 races, stond hij 31 keer op het podium en verzamelde hij een totaal van 948 punten.

