Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 tellen we in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen springen voor VT1 in Australië. Vandaag: Het eerste wereldkampioenschap Formule 1 in 1950, 70 jaar geleden.



Hoewel de officiële ‘FIA Formule 1’ dan al enkele jaren bestaat, vindt het eerste wereldkampioenschap Formule 1 pas in 1950 plaats. Het kampioenschap bestaat uit zes races in Europa en de Indy 500. Dertig verschillende teams nemen deel aan minstens een race.

Zeven circuits mogen in 1950 een grand prix ontvangen. Dat zijn, in volgorde, de volgende: Silverstone, Monaco, Indianapolis Motor Speedway, Bremgarten in Zwitserland, Spa-Francorchamps, Reims-Gueux in Frankrijk en Monza.

De winnaar van het allereerste wereldkampioenschap Formule 1 in 1950 is de Italiaan Nino Farina, voor de latere vijfvoudige wereldkampioen Juan Manuel Fangio. Farina wint net als Fangio drie races en heeft in de eindafrekening een voorsprong van drie punten op de Argentijn.

