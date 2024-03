De Formule 1-coureurs doen dit jaar 24 circuits aan, verdeeld over alle continenten, met uitzondering van Afrika. Het seizoen begint wederom met de Grand Prix van Bahrein. In de serie ‘Vergeten circuits’ gaan we terug in de tijd en laten we een aantal vergeten Formule 1-circuits de revue passeren. Vandaag: Barcelona Pedralbles, racen over de Avinguda Diagonal.

De Formule 1 keert in 2026 na een afwezigheid van 45 jaar terug naar Madrid en neemt daarmee in ieder geval voorlopig afscheid van Barcelona. Sinds 1991 werd de Grand Prix van Spanje op Circuit de Catalunya in Montmeló bij Barcelona gehouden. Het was de baan waar Max Verstappen in 2016 zijn allereerst Formule 1-race won. Maar elders in Barcelona werd ook ooit Formule 1-geschiedenis geschreven. In Pedralbes om precies te zijn, een buitenwijk van Barcelona.

Grote kans dat mensen die weleens voor een stedentripje in Barcelona zijn geweest, met een auto over de lange Avenida Diagonal hebben gereden. Ze zullen zich dan waarschijnlijk niet gerealiseerd hebben dat hier in de jaren vijftig tweemaal de start/finish van een officiële Formule 1-race was.

De straat heette in de jaren vijftig Avenida del Generalisimo Franco, vernoemd naar de Spaanse dictator. Het circuit liep langs een deel van de Avinguda Diagonal, langs het voormalige koninklijke paleis van Pedralbes en vervolgens langs het Parc de Cervantes, waar de haarspeldbocht van bocht 1 ooit omheen draaide.

Fangio veroverde zijn eerste wereldtitel

In 1951 veroverde Juan Manuel Fangio zijn eerste wereldtitel Formule 1 door met zijn Alfa Romeo de stratenrace in Pedralbes op zijn naam te schreven. Een jaar eerder was op datzelfde circuit de inaugurele Formule 1-race, die dus niet meetelde voor het WK, al gewonnen door de al even legendarische Alberto Ascari (Ferrari).

Het circuit met een lengte van 6,316 kilometer stond te boek als razendsnel, het snelste stratencircuit in die tijd. Het circuit had zes bochten en een recht stuk bij start/finish met een lengte van circa twee kilometer. Op dat gedeelte werden snelheden van zo’n 280 kilometer per uur bereikt.

De Spaanse GP in Pedralbes kent maar een korte geschiedenis. De race werd om financiële redenen geschrapt in 1952 en 1953. In 1954 stond het circuit weer wel op de kalender, de race was een prooi voor de Brit Mike Hawthorn in zijn Ferrari (foto boven).

Na 1954 is er nooit meer geracet in Pedralbes

Daarna was het gedaan met de race in Pedralbes. Na een zwaar ongeluk tijdens de 24 Uur van Le Mans, waarbij ruim tachtig toeschouwers om het leven kwamen, werden wereldwijd veel races geschrapt, waaronder de Spaanse GP. In een reactie op de gebeurtenissen in Le Mans werden ook de veiligheidseisen flink aangescherpt, Het betekende het einde voor het stratencircuit in Pedralbes, dat hierna nooit meer is gebruikt. In 1969 keerde de Formule 1 terug naar Barcelona, naar het Montjuic circuit.

Pedralbes is tegenwoordig één van de meest welvarende delen van de stad. Het grootste deel van het circuit bestaat nog steeds, maar is lastig herkenbaar door alle veranderingen in de loop der tijd. Wel een leuk idee voor een puzzeltocht voor F1-liefhebbers…