De Formule 1-coureurs doen dit jaar 24 circuits aan, verdeeld over alle continenten, met uitzondering van Afrika. Het seizoen begint wederom met de Grand Prix van Bahrein. In de serie ‘Vergeten circuits’ gaan we terug in de tijd en laten we een aantal vergeten Formule 1-circuits de revue passeren. Vandaag: AVUS, de baan met slechts twee bochten waar ook Jos Verstappen ooit triomfeerde.

De Automobil-Verkehrs- und Übungs-Straße, kortweg AVUS, in Berlijn staat te boek als de oudste snelweg van Europa. En tot 1998 als circuit. Het was een typische hogesnelheidsbaan met twee lange rechte stukken en twee bochten.

In 1913 werd gestart met de bouw van de AVUS op initiatief van keizer Wilhelm II, die de Duitse auto-industrie daarmee een stimulans wilde geven. Na oplevering – na de Eerste Wereldoorlog – deed het stuk asfalt doordeweeks dienst als tolweg, in de weekends kon er worden geracet. Dat gebeurde in 1921 voor het eerst. Vijf jaar later werd de eerste Grand Prix van Duitsland verreden, die werd gewonnen door Rudolf Caracciola voor Mercedes-Benz.

Dodelijk ongeval daags voor de F1-race

Eenmaal werd er op AVUS een officiële Formule 1-race gehouden. Dat was in 1959. De dag voor de race vond er een dodelijk ongeval plaats. Tijdens een sportcar-race in het bijprogramma vloog de Fransman Jean Behra in zijn Porsche over de bovenrand van de Nordkurve heen. Hij kwam tot stilstand tegen het restant van een luchtafweergeschut uit de Tweede Wereldoorlog. Een dag later schreef de Britse Ferrari-coureur Tony Brook de Formule 1-race op zijn naam. Vijf jaar eerder was er overigens ook een officieuze Formule 1-race gehouden, maar deze telde niet meer voor het wereldkampioenschap.

De steile Nordkurve werd in 1967 gesloopt omdat hij te gevaarlijk werd bevonden. In 1992 werd de baan verder aangepast en ingekort (tot 2,369 km). De oude bocht aan de andere zijde, de Südkurve, verdween feitelijk en was in de nieuwe situatie niets meer dan een opening in de vangrails. Voor de noordelijke lus werd een chicane ingebouwd.

Jos Verstappen won F3-race op AVUS

Nederlands succes was er ook op AVUS. Van 1984 tot en met 1995 kwam het DTM-circus (Deutsche Tiourenwagen Masters) jaarlijks voorbij, samen met de Duitse Formule 3-kampioenschap. In 1993 won Jos Verstappen de Formule 3-race, waarmee hij tevens het kampioenschap veilig stelde.

In 1998 werd AVUS na jarenlange discussies gesloten vanwege de (te) hoge risico’s. De nieuwe Lausitzring – oplevering in 2000 – neemt sindsdien feitelijk de functie van AVUS over. De AVUS is tegenwoordig onderdeel van de Bundesautobahn 115, die Berlijn verbindt met Potsdam. De oude wedstrijdtoren staat er nog altijd en doet dienst als hotel.