De Formule 1-coureurs doen dit jaar 24 circuits aan, verdeeld over alle continenten, met uitzondering van Afrika. In de serie ‘Vergeten circuits’ gaan we terug in de tijd en laten we een aantal vergeten Formule 1-circuits de revue passeren. Vandaag in onze serie vergeten circuits: Adelaide, de plek waar Ayrton Senna in 1993 zijn laatste F1-zege behaalde.

Het Formule 1-circuit strijkt voor de Australische Grand Prix sinds 1996 alweer jaarlijks neer in Albert Park in Melbourne. Daarvoor was jarenlang Adelaide met veel succes de plaats van handeling. In 1995 waren 210.000 toeschouwers aanwezig bij het afscheid van de Formule 1 van Adelaide. Het geldt nog steeds als het grootste aantal toeschouwers ooit bij een eendaags sportevenement in Australië. Adelaide staat tevens te boek als het circuit waar Ayrton Senna in 1993 zijn allerlaatste F1-triomf behaalde.

Het plan om een Formule 1-race Down Under te organiseren, ontstond aan het begin van de jaren tachtig. Zakenman Bill O’Gormon en de premier van Zuid-Australië, John Bannon, wilden met een F1-race het saaie imago van Adelaide opvijzelen en op dat vlak wedijveren met steden als Melbourne en Sydney. Een afspraak met F1-baas Bernie Ecclestone wierp zijn vruchten af en resulteerde meteen in een zevenjarig contract.

Het tijdelijke stratencircuit met een lengte van 3,780 kilometer, aangelegd op en rond de vervallen drafbaan van Victoria Park Racecourse, begon in Victoria Park en slingerde zich door het centrum van Adelaide. Er werden tijdelijke pitgebouwen en tribunes gebouwd, die relatief snel konden worden op- en afgebouwd.

Adelaide onlosmakelijk verbonden met Senna

De Grand Prix in Adelaide viel samen met de opkomst van Ayrton Senna. De Braziliaan wist de race tweemaal op zijn naam te schrijven, in 1993 en 1993. Zijn triomf in 1993 (foto boven) was tevens zijn allerlaatste Formule 1-zege. Op 1 mei 1994 overleed de Braziliaan in Bologna aan de gevolgen van een zware crash op het circuit van Imola. Als eerbetoon werd daarna de eerste chicane van het circuit omgedoopt tot ‘Senna Chicane’.

De Grand Prix van was vanaf het eerste begin een regelrechte hit. De coureurs en teams waren uitermate enthousiast. De race betekende voor hen een aangename afsluiter van het seizoen, vooral ook vanwege de festivalachtige sfeer rond het evenement. De coureurs waren daarnaast ook enthousiast over het uitdagende karakter van de baan met snelle rechte stukken en weinig ruimte voor fouten.

Spannende ontknopingen Mansell en Schumacher

Twee keer werd de WK-strijd beslist tijdens de slotrace in Adelaide. In 1986 verspeelde Nigel Mansell een zekere wereldtitel vanwege een klapband in de slotfase, waardoor Alain Prost uiteindelijk de titel greep. In in 1994 veroverde Michael Schumacher de wereldtitel, ondanks een zeer omstreden move van hem bij Damon Hill.

De Brit won een jaar later de allerlaatste Formule 1-race in Adelaide. Toen was overigens al duidelijk dat de stad het gevecht had verloren van Melbourne, dat meer geld kon betalen om de race te huisvesten. In Australië ging lang het verhaal dat Melbourne de race had gestolen van Adelaide. Tegenwoordig wordt het circuit van Adelaide (een ingekorte variant) nog wel gebruikt voor een toerwagenevenement alsmede voor het Adelaide Motorsport Festival.

Stratencircuit Adelaide

