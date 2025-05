Op dinsdag 13 mei 2025 is het precies vijfenzeventig jaar geleden dat de eerste officiële Grand Prix voor het wereldkampioenschap Formule 1 van start ging. In 1950 werd op het circuit van Silverstone, onder toeziend oog van de Britse koninklijke familie, het startsein gegeven voor dit historische evenement. Nu, driekwart eeuw later, trakteert de Formule 1 de fans op unieke kleurbeelden van haar allereerste raceweekend.

Je hebt ongetwijfeld weleens de zogeheten highlights van een Grand Prix bekeken. Wie in een druk weekend geen tijd heeft om de volledige race te volgen, kan na afloop op YouTube terecht voor een beknopte samenvatting. Maar heb je ooit de hoogtepunten van de allereerste Grand Prix gezien? Ter ere van het vijfenzeventigjarig jubileum biedt de Formule 1 nu de kans om terug te reizen naar Silverstone in 1950. Daar, om klokslag 15.00 uur, ging de allereerste Britse Grand Prix van start.

“Een team van Formule 1-experts heeft een historisch nieuwsoverzicht met behulp van kleurbeelden nieuw leven ingeblazen”, luidt een officieel persbericht. “Met geavanceerde AI-software, referentiebeelden en handmatige inkleurtechnieken zijn de originele kleuren van de scène zorgvuldig op het bewegende beeldmateriaal aangebracht. Zo komen de mensen en de omgeving opnieuw tot leven.”

‘Op naar de volgende vijfenzeventig jaar’

“Vandaag, vijfenzeventig jaar geleden, werd onze sport in het leven geroepen”, aldus Formule 1-CEO Stefano Domenicali. “Het is geweldig om deze beelden in kleur te kunnen zien – een prachtige manier om dit historische moment te markeren. We brengen hulde aan iedereen die ons voorging; coureurs, ingenieurs, teambazen en natuurlijk onze fans, zonder wie we niet zouden staan waar we nu staan. Op naar de volgende vijfenzeventig jaar van deze ongelooflijke sport. Avanti tutta!“

De release van deze kleurbeelden maakt deel uit van een feestelijke dag voor de Formule 1. Zo zendt men op YouTube ook een vierentwintig uur durende livestream uit, met daarin zeven klassieke races, hoogtepunten uit de afgelopen decennia, en bijdragen van huidige coureurs en teambazen die terugblikken op hun vroegste herinneringen aan de sport.

Bekijk de kleurbeelden van de allereerste Formule 1-race hieronder:



