Zeg je Swalmen, dan zeg je de Max Verstappen Shop. Maar het is ook een soort museum dat de imposante loopbaan van de viervoudig wereldkampioen tentoonstelt, wat fans van heinde en verre aantrekt. “Er stonden een keer drie Pakistanen voor de deur.”

In het Limburgse Swalmen, nabij Roermond en niet ver van de Duitse Grens, heerst ’s ochtends om elf uur op een doordeweekse dag serene rust. Duitsers die het dorp passeren op weg naar een dagje winkelen in het buurland, worden via de doorgaande weg geleid. Eén plek springt daarbij direct in het oog, alle blikken draaien er een kwartslag naartoe: de Max Verstappen Shop. Mensen van alle leeftijden, mannen en vrouwen, druppelen om de haverklap binnen.

Eenmaal binnen, kunnen zij hun ogen maar niet af houden van alle memorabilia in de winkel. Het absolute pronkstuk is zonder enige twijfel de Red Bull RB12. Ter illustratie: dit is de auto waarin Max Verstappen reed op die gedenkwaardige Pinksterdag in 2016, toen beide Mercedessen ‘er vanaf ketsten’, zoals commentator Olav Mol het treffend verwoordde, en Max Verstappen in Barcelona zijn eerste Grand Prix Formule 1 won.

(David Klopman)

Het complete verhaal van Verstappen komt in Swalmen tot leven door tal van bijzondere race-items, tentoongesteld door heel de winkel, in vitrinekasten, lijsten en op displays. De helm, raceoverall en trofeeën uit zijn karttijd, de raceoverall van zijn eerste overwinning in Barcelona en de ‘Viva Las Vegas’ raceoverall geïnspireerd op Elvis Presley, inclusief champagnevlekken. De ‘Poleman of the Year 2024’-band en de sprintrace-trofee van de Grand Prix van Qatar 2024 – de tweede plek volstond voor zijn vierde wereldtitel. En dat is lang niet alles.

(David Klopman)

“Let er zo maar eens op, die is nog lekker vuil en er zitten zelfs dode vliegen op”, zegt eigenaar Roger Hermans, verwijzend naar de helm die onlosmakelijk is verbonden met de allereerste overwinning van Verstappen. “Eigenlijk zouden we twee gaten in de vitrine moeten maken, zodat je het zweet kunt ruiken.”

Hermans krijgt regelmatig bezoekers uit het buitenland over de vloer, van Duitsers en Belgen tot Aziaten. “Er stonden een keer zes Japanners voor de deur, maar ook wel eens vier Chinezen en drie Pakistanen”, aldus Hermans, die het verhaal over een Britse jongen ook niet is vergeten. “Hij had online zoveel gezien en gelezen over de winkel, dat hij tegen zijn moeder zei: ‘Daar wil ik naartoe’. Wat bleek? Hij werd achttien en mocht van zijn ouders eens flink uitpakken. Hij kocht heel wat artikelen, stapte daarna weer in de taxi en vloog via Düsseldorf terug naar huis. Hoe gaaf is dat?”, lacht Hermans.

Meer informatie, het adres en de openingstijden van de Max Verstappen Shop in Swalmen: https://nl.verstappen.com/winkel/max-verstappen-store-swalmen

Of bezoek de Max Verstappen Shop in Batavia Stad Fashion Outlet in Lelystad: https://nl.verstappen.com/winkel/max-verstappen-batavia-stad