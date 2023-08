Via de rubriek Startnummers delen we in de zomerstop elke dag een bijzonder verhaal over een iconisch nummer uit de Formule 1: van 0 tot 99 of ergens daartussen. Vandaag startnummer 12, voor altijd verbonden aan een Argentijn die zorgde voor de eerste F1-zege van Ferrari in 1951.

Waarmee verdiende José Froilán González zijn plek in de autosportgeschiedenis? Het klinkt als een vraag uit een pubquiz – sterker nog, dat is het ook daadwerkelijk. Het antwoord, om te onthouden: hij was de man die op 14 juli 1951 Ferrari de eerste overwinning bezorgde in het wereldkampioenschap Formule 1.

Dat deed hij met startnummer 12. Een op het oog in de Formule 1 vrij onbeduidend nummer. Maar in Ferrari-kringen weten ze maar al te goed waar dat nummer voor altijd aan gekoppeld is: 1951, Silverstone, González.

De Argentijn was goed bevriend met de uiteindelijk tot racelegende uitgegroeide Juan Manuel Fangio. Maar op de baan waren ze in Engeland, in 1951, op die veertiende dag van juli, voor even vijanden. González startte vanaf pole nadat hij in de kwalificatie een volle seconde sneller was gebleken dan zijn kameraad Fangio. Die kon, rijdend voor Alfa Romeo, de Ferrari 375 F1 tijdens de race evenmin bijhouden.

González maakte geen fout, reed overtuigend en in hoog tempo naar de eerste F1-zege van Ferrari in een WK. Het verschil op de streep bedroeg zo’n 50 seconden ten opzichte van Fangio, in een race die 90 ronden duurde. Precies zovele levensjaren vierde González overigens ook voordat hij in 2013 overleed.

De herinnering aan zijn prestatie leeft voor altijd voort, zowel binnen als buiten Ferrari. De renstal reed het jaar ervoor nog met een gerenommeerde naam als Alberto Ascari in de rondte en met Dorino Serfafini. Maar tot winst kwamen zij nimmer, die eer was voorbehouden aan Gonzalez in wat de vijfde wedstrijd was van het seizoen 1951.

Met één hand zwaaiend in de lucht en één hand aan het stuur kwam hij over de finish op het circuit van Silverstone. De foto waarop hij de vlag ziet, mag met recht iconisch worden genoemd. Auto met startnummer 12, Ferrari’s eerste winnende Formule 1-nummer tijdens een race in het wereldkampioenschap.

