46 dagen tot groen licht: Kubica die met nummer 46 zijn comeback maakt

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE 1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Elke dag lichten we een statistiek, nummer of gebeurtenis gelinkt aan het resterend aantal dagen uit. Vandaag: Robert Kubica die in 2017 met nummer 46 zijn comeback maakt in de F1.



Robert Kubica maakt in augustus 2006 zijn F1-racedebuut voor BMW-Sauber tijdens de Grote Prijs van Hongarije. Hij is de eerste Pool ooit in de koningsklasse van de autosport. Kubica rijdt tot en met 2009 voor Duits-Zwitserse teams. In 2010 maakt hij de overstap naar Renault.

Lees ook: Kubica gaat als testrijder bij Alfa Romeo aan de slag

Ook in 2011 behoudt Renault de Pool. Hij test de 2011-wagen tijdens de preseason-test in Valencia. Enkele dagen later gaat het mis. Kubica heeft tijdens de Ronde di Andora-rally een zware crash. Hij heeft blijvende letsels en zijn rallyongeluk lijkt het einde van zou autosportcarrière. Maar hij vecht terug, in 2017 ‘rond hij zijn traject af’, zoals Kubica het zelf noemt.

Tijdens een test op de Hungaroring maakt Kubica in een Renault RS17 met nummer 46 zijn comeback in de Formule 1. Het is de eerste keer dat de Pool sinds zijn crash in 2011 opnieuw met een huidige F1-bolide rijdt. Hij klokt die dag de vierde tijd. Het verdere verloop van Kubica’s terugkeer is bekend. In 2019 krijgt hij een zitje bij Williams. Hij scoort 1 punt in 21 races. In 2020 is Kubica actief als testrijder voor Alfa Romeo.

