45 dagen tot groen licht: Valtteri Bottas, 45 keer op het podium

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 tellen we in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Australië. Vandaag: Valtteri Bottas die voorlopig 45 keer op het podium stond.



Valtteri Bottas maakt zijn Formule 1-racedebuut tijdens de Grote Prijs van Australië in 2013. De Fin debuteert bij Williams met Pastor Maldonado aan de andere kant van de garage. Zijn eerste punten scoort hij in Amerika tijdens de voorlaatste race van het seizoen.

Een jaar later vergaat het Bottas een stuk beter. Hij eindigt vierde in het kampioenschap en staat zes keer op het podium. In de twee daaropvolgende jaren scoort Bottas nog eens twee podiumplaatsen. Hij sluit zijn periode bij het team uit Grove af met 9 podiumplaatsen.

Na vier jaar Williams maakt Bottas de overstap naar Mercedes, waar hij de plek wereldkampioen Rosberg inneemt. Bij het oppermachtige Mercedes rijgt Bottas de top 3-noteringen aan elkaar. In drie jaar Mercedes staat hij 39 keer op het podium, waarvan 7 keer op de hoogste trede. In totaal heeft Valtteri Bottas voorlopig 45 keer op het podium gestaan.

