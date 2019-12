Bottas: ‘No-brainer om in de toekomst bij Mercedes te blijven’

Valtteri Bottas noemt het een ‘no-brainer’ om in de toekomst bij het team van Mercedes te blijven. “Als ik nu zou moeten kiezen, is dat het althans wel.”

Dat stelt Bottas, wiens contract met Mercedes eind volgend jaar afloopt en toekomst dus ongewis is. Hij hoort bij een grote groep coureurs die transfervrij is voor 2021. Behalve bij Mercedes komen dan ook zitjes bij Ferrari en Red Bull vrij. Ook Lewis Hamilton, Max Verstappen en Sebastian Vettel van die teams zijn voor 2021 op de markt.

“Wij als coureurs zien natuurlijk ook wel wat voor mogelijkheden er zijn”, erkent Bottas, met heel 2020 nog voor de boeg en genoeg wat nog kan gebeuren. Maar toch, als Bottas nu zou moeten kiezen waar zijn toekomst ligt, zou het een makkelijke keuze zijn: “Dat is een no-brainer: dan zou ik hier bij Mercedes blijven”, citeert Crash.net hem.

“Ik geloof namelijk in het werk dat we bij dit team doen. Daarnaast word ik hier zelf steeds een betere coureur. We moeten verder maar zien hoe volgend seizoen begint en wat voor mogelijkheden zich aandienen. Er spelen veel verschillende factoren mee. Maar tegelijkertijd”, benadrukt Bottas, “sta ik er open in wat de toekomst betreft.”

Behalve de toekomst van Bottas bij Mercedes, ligt ook die van teamgenoot Hamilton nog niet vast. De zesvoudig wereldkampioen beschikt eveneens over een aflopend contract. In zijn geval lijkt de vraag vooral te zijn of hijzelf langer bij het team wil blijven. De 34-jarige Brit wordt met een move naar Ferrari in verband gebracht.

