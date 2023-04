Opnieuw geen Chinese Grand Prix dit seizoen. Na de afzeggingen wegens corona in 2020, 2021 en 2022 zag het er vorig seizoen even naar uit dat de race in het Aziatische land dit jaar weer terug zou keren.

Op de voorlopige Formule 1-kalender van 2023 was voor het weekend van 15 en 16 april ruimte gemaakt voor een race op het Shanghai International Circuit, maar al begin december vorig jaar besloot de Formula One Management om de race opnieuw te schrappen. Opnieuw was de aanleiding het strenge Chinese coronabeleid. Waar in 2022 de regels in de rest van de wereld steeds verder werden versoepeld, hield men in China vast aan strenge isolatiemaatregelen. Een uitzondering voor het Formule 1-circus zat er ook dit jaar niet in.

Lees terug: Grand Prix van China ook in 2023 van de baan

Kans voor Afrika?

En dus was er opnieuw uitstel en dat uitstel leidt nu mogelijk zelfs tot afstel. Want hoewel er officieel nog niets is besloten en China een doorlopend contract heeft tot en met 2025, is het nog maar de vraag of de Formule 1 er ooit terugkeert. Dat heeft niet langer alleen met corona te maken, maar ook met de nieuwe verhoudingen in de wereldpolitiek – zie de Russische Grand Prix – en het aantal landen dat inmiddels in de rij staat voor een plekje op de kalender. De Formule 1 streeft naar een echt wereldkampioenschap en heeft de ambitie om Afrika, het enige continent waar nog geen Grand Prix wordt gehouden, aan de kalender toe te voegen. In Zuid-Afrika staat men te trappelen om toe te treden en dus zou het zomaar kunnen dat de groots gevierde Chinese Grand Prix van 2019 – de duizendste F1-race in de geschiedenis – de boeken ingaat als de laatste in het Aziatische land.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel. Met zoals altijd boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding over techniek en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder meer:

Reportage: Verstappen op weg naar derde titel? ‘Hij is gemaakt om te winnen’

Alonso neemt Aston Martin bij de hand: ‘Geef Fernando vertrouwen en je krijgt 110% van hem’

Exclusief interview: Valtteri Bottas heeft lak aan de mening van anderen

Documentairemaker Nick Hoedeman: de schaduw van Max Verstappen

Interview: Daniel Ricciardo openhartig over zijn nieuwe leven als derde coureur

Manager Guilaume Le Goff rekent op een steile opmars van Nyck de Vries

Columns Rob Kamphues, Koen Vergeer en Nelson Valkenburg

De mooiste foto’s van huisfotograaf Peter van Egmond

En verder alles over de GP’s van Saoedi-Arabië en Australië

Gratis verzending in Nederland!



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."