Charles Leclerc is tevreden met zijn vijfde plek in de Grand Prix van China. In het slot van de race moest de Monegask zijn meerdere erkennen in Max Verstappen, maar na een beschadigde wing endplate en een weloverwogen beslissing, zat er volgens hem niet meer in.

“Het voelde zeker niet goed, maar ik denk dat we toch heel goed werk hebben geleverd”, concludeert Charles Leclerc tegenover Viaplay. De Monegask startte vanaf de zesde positie en ging eerst voorbij Max Verstappen en daarna Lewis Hamilton. Opvallend genoeg zat de snelheid er goed in: bij de start liep Leclerc een beschadigde wing endplate op.

Het was een tactische keuze van de Ferrari-coureur om zijn voorvleugel niet te vervangen. “Ik wilde mijn trackpositie niet verliezen”, zegt hij. “We waren erg traag in bocht twaalf, om een of andere reden. Ik weet niet waarom. Het was voor ons onmogelijk om in te halen op weg naar bocht veertien, omdat we in de bocht daarvoor zoveel snelheid verloren. Daarom wilde ik vermijden dat ik op de baan moest inhalen.”

Na zijn laatste pitstop kroop Max Verstappen echter stapsgewijs dichterbij en haalde de Monegask op briljante wijze in. “We hadden wat moeite met alles. Hij was op dat moment sneller. Het duurde niet zo lang als ik had gewild, maar het was wel leuk.”

