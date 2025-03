De Grand Prix van China is van korte duur voor Fernando Alonso. Na de Grand Prix van Australië is de Aston Martin-coureur opnieuw uitgevallen.

“Geen remmen, geen remmen”, klonk het over de boordradio bij Fernando Alonso. In ronde vijf van de race dook de Spanjaard de pits in en moest hij zijn race vervolgens beëindigen.

