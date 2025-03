De GP van Australië heeft opnieuw een slachtoffer geëist! Nadat eerder Isack Hadjar, Jack Doohan en Carlos Sainz bezweken onder de natte omstandigheden in Melbourne, moest ook Fernando Alonso eraan geloven. In de vijfendertigste ronde schoot de Spanjaard ogenschijnlijk iets te ver van de baan in bocht zeven. Hij verloor direct de controle en crashte hard in de muur, waarmee hij zijn AMR25 afschreef. De daaropvolgende safety car gaf de rest van het veld een gratis pitstop.

Melbourne verveelt nooit! Mede dankzij de regenval die Albert Park Circuit al de hele zondag teistert, hebben inmiddels vier coureurs de eindstreep niet gehaald. Na Hadjar, Doohan en Sainz was Formule 1-veteraan Alonso de laatste die zijn race voortijdig moest beëindigen. Geen beste start voor de tweevoudig wereldkampioen, die zijn eerste Grand Prix van het seizoen afsluit met een flinke crash.

Fernando Alonso’s incident veroorzaakte een safety car in Melbourne, waardoor de rest van het veld de kans kreeg om nieuwe banden te laten monteren. De intermediates werden vervangen door slicks, aangezien het asfalt grotendeels was opgedroogd. Toch hangt er nog meer regen in de lucht, dus het is nog maar de vraag of de regenbanden later opnieuw nodig zullen zijn.

(De Aston Martin van Fernando Alonso heeft het einde van de GP van Australië niet gehaald)

