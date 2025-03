In slechts enkele minuten heeft de GP van Australië zich al ontpopt tot een spectaculaire race. Racing Bulls-rookie Isack Hadjar kwam niet verder dan de formatieronde, terwijl Jack Doohan en Carlos Sainz het in de openingsronde moesten ontgelden. Door de slechte weersomstandigheden in Melbourne eindigden beide coureurs in de muur. Extra pijnlijk voor Doohan, die niet alleen een thuisrace reed, maar ook onder druk staat binnen Alpine.

Na een uitgestelde start van vijftien minuten door de crash van Hadjar, kwam al snel de safety car naar buiten in Melbourne. In de eerste ronde van het nieuwe Formule 1-seizoen crashten achtereenvolgens Jack Doohan en Carlos Sainz. Doohan raakte met één wiel de witte lijnen op het rechte stuk en verloor door de natte omstandigheden op het Albert Park Circuit direct de controle over zijn Alpine. De Australiër maakte een harde klapper en schreef zijn gloednieuwe bolide binnen enkele meters af.

Niet veel later schakelden de camera’s over naar Carlos Sainz, die zijn debuut voor Williams voortijdig moest beëindigen. Ook hij gleed, door het vele water op de baan, al na één ronde van de baan in Melbourne. Vooraan slaagde Max Verstappen erin om Oscar Piastri in te halen, terwijl Lando Norris zijn leidende positie wist te behouden. Achter de safety car merkten meerdere coureurs op dat het circuit langzaam begint op te drogen.

(Na Jack Doohan kwam Carlos Sainz ook niet verder dan de openingsronde in Australië)

