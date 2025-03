Het Formule 1-debuut van Isack Hadjar eindigde zondag al voordat de race goed en wel begonnen was. De Frans-Algerijnse coureur mocht de GP van Australië vanaf de elfde plaats starten, maar kwam niet verder dan de formatieronde. Door de verraderlijke omstandigheden in Melbourne – lichte regen en veel water op de baan – verloor hij in bocht twee de controle en crashte hij met zijn gloednieuwe Racing Bulls-bolide in de muur.

Het was niet het debuut waarop Isack Hadjar had gehoopt. Na een indrukwekkende kwalificatie mocht de 20-jarige coureur als elfde van start gaan. Waar het zaterdag nog zonnig en droog was, kwam het op zondag echter met bakken uit de lucht down under. Hoewel het vlak voor de start iets opklaarde, bleef er veel stilstaand water op de baan liggen.

Isack Hadjar had daar duidelijk moeite mee. Tijdens de formatieronde worstelde hij met de grip van zijn VCARB 02, vooral bij de lage snelheden in bocht twee. Daardoor verloor hij de controle en gleed hij zijwaarts tegen de betonnen muur. Zichtbaar geëmotioneerd maakte hij de lange wandeling terug naar de paddock. De start van de GP van Australië werd uiteindelijk uitgesteld tot 5.15 uur Nederlandse tijd.

Isack Hadjar na een vroege crash tijdens de GP van Australië (Getty Images)

