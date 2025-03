Red Bull-adviseur Helmut Marko houdt het rotsvaste vertrouwen in een overwinning voor Max Verstappen. Volgens de Oostenrijker heeft de Nederlander op de zondag in Melbourne ondanks een derde startplek de grootste kans op de zege. Marko durft er zelfs zijn geld op in te zetten dat Verstappen als eerste in de vermoedelijke regenrace over de startlijn rijdt.

Max Verstappen begint met een derde startplek voor de race in Melbourne twee plaatsen lager aan de race dan een jaar geleden. De Nederlander pakte in 2024 nog polepositie op het Albert Park Circuit, maar is nu verrast dat hij überhaupt bij de top-drie mag starten. “Het is wel duidelijk dat we nog steeds snelheid tekortkomen”, vertelt Verstappen. “Dat geeft wel aan dat we er nog niet zijn.”

De Nederlander doelt hiermee vooral op het verschil met McLaren. Polesitter Lando Norris dook namelijk vier tienden onder de tijd van Verstappen. Voor Red Bull-adviseur Helmut Marko was het ondanks de flinke voorsprong van de concurrent toch een goede dag in Melbourne. “Ik heb al vijfhonderd euro gewonnen van Jos Verstappen, want die dacht dat we inderdaad vijf tienden zouden toegeven op McLaren”, onthult de Oostenrijker aan De Telegraaf.

Daarnaast ziet de 81-jarige Marko ook een reden voor blijdschap bij Red Bull. “In verhouding met de testdagen in Bahrein hebben we een grote stap gezet, want toen was het verschil denk ik zeker een halve seconde (met McLaren, red.).” De adviseur weet daarom wel op wie hij op zondag zijn geld inzet. “Voor morgen heb ik bij een wedkantoor al ingezet op een overwinning van Max.”

Marko’s rotsvaste vertrouwen in Verstappen voor de zondag heeft deels te maken met de weersverwachtingen. Volgens de laatste voorspellingen gaat het regenen in Melbourne. “En zo groot vond ik het gat met McLaren ook weer niet”, vervolgt de Oostenrijker. “Tot de elfde bocht ging het gelijk op, daarna hield (McLaren, red.) de banden beter in leven. Maar morgen is alles weer anders.”

