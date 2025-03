Max Verstappen begint de GP Australië vanaf de tweede startrij. De Nederlander kwalificeerde zich, vooral tot zijn eigen verbazing, op de derde plek achter de McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Een resultaat waar Red Bull op de vrijdag alleen nog maar van kon dromen. “De auto was vandaag echt sneller, maar nog steeds niet snel genoeg”, vertelt de viervoudig wereldkampioen.

Na een teleurstellende vrijdag in Melbourne, met niet meer dan een vijfde en zevende snelste tijd voor Verstappen tijdens de eerste twee vrije trainingen, kwam de RB21 een etmaal later tot leven. Het betekent een derde startplek voor de Nederlander, die zelf niet had verwacht om überhaupt in Q3 te komen.

“Ik vind het verrassend dat ik hier zit”, bekent Verstappen. De Red Bull-coureur geeft aan dat het gevoel in de auto op de zaterdag goed was, al zou Verstappen nog wel graag wat meer snelheid uit zijn RB21 willen halen. “Dit (Albert Park Circuit, red.) is ook nooit echt een goed circuit voor ons geweest, dus het duurde even voordat we precies wisten hoe we de situatie konden verbeteren.”

RB21 komt tot leven

Het lukte de Oostenrijkse renstal uiteindelijk wel om de prestaties van de RB21 voor de zaterdag te verbeteren. Verstappen weet daarom ook al gauw wat zijn antwoord is als hem wordt gevraagd naar waar het grootste verschil tussen de vrijdag en zaterdag zat. “Bij de auto”, vertelt de Nederlander lachend. “Ik probeerde de balans in de auto wat te verbeteren, en daardoor kwam deze tot leven. Gisteren was (de RB21, red.) bestuurbaar, maar gewoon te langzaam. De auto was vandaag echt sneller, maar nog steeds niet snel genoeg. We staan wel voor Ferrari en Mercedes, dus dat is goed. Al is het nog steeds niet op hetzelfde niveau als deze jongens naast me (McLaren, red.).”

