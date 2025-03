De beide McLarens waren bij de kwalificatie voor de Australische GP buiten bereik, zoals hij zelf eigenlijk al had verwacht. Maar Max Verstappen kwalificeerde zich wel als beste van de rest. Hij start de race in Albert Park vanaf de derde plaats, volgens de wereldkampioen het maximale resultaat.

“Het was een goede kwalificatie”, concludeert Verstappen na afloop. “Vrijdag was best een lastige dag voor ons, dan is de derde plaats uiteindelijk niet slecht. Ik teken ervoor.” Volgens de viervoudig wereldkampioen, de afgelopen twee jaar polesitter in Melbourne, kon hij in de RB21 door de grillige banden nooit de perfecte ronde rijden. Veel had dat, gelooft hij, ook niet uitgemaakt. “Want het gat met de McLarens is behoorlijk groot (bijna vier tiende met Norris).”

Met het oog op de weersverwachting voor de race, er wordt regen verwacht, is de uitgangspositie aangenaam. Het is algemeen bekend, zoals vorig jaar in Brazilië na een fenomenale inhaalrace andermaal bleek, dat Verstappen regenrijder bij uitstek is. “Het maakt mij niet uit of het droog of nat is”, aldus de Nederlander. “In de regen kunnen hier gekke dingen gebeuren omdat het zo glad is. Maar dat geldt voor iedereen.”