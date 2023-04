Het is even doorbijten nog. Met het wegvallen van de Chinese Grand Prix, is er dit weekend opnieuw geen live Formule 1 te bekijken.

Gelukkig zijn we halverwege deze uitzonderlijk lange break en gaat het seizoen over twee weken weer verder met de Grand Prix van Azerbeidzjan. Tot die tijd doen we het met onze top vijf momenten van de Chinese GP:

2006

Michael Schumacher raakt in 2005 zijn wereldtitel kwijt aan Fernando Alonso en doet er in 2006 alles aan om die weer terug te veroveren. De twee kemphanen reizen met twee punten verschil in het voordeel van de Duitser af naar China. Schumacher is ongenaakbaar, hij rijdt vanaf de zesde startplaats naar zijn 91ste en wat later blijkt, allerlaatste overwinning. Het blijkt echter niet genoeg voor een achtste wereldtitel.

(Motorsport Images)

2007

Lewis Hamilton debuteert in 2007 in de Formule 1 en bereikt in zijn eerste jaar bijna het onmogelijke. De Engelse rookie moet na een zinderend seizoen op één punt de wereldtitel aan Kimi Räikkönen laten. Terugkijkend heeft de uitvalbeurt van Hamilton (en de overwinning van Räikkönen) in China de doorslag gegeven.

2009

Er was een tijd dat Red Bull niet het power house was dat het nu is. Waar de formatie uit Milton Keynes tegenwoordig de zeges aaneenrijgt, daar was het beginjaren schrapen. Het eerste grote succes behaalde het team in 2009 in China, waar Sebastian Vettel de eerste pole voor Red Bull pakte en de stal een dag later de eerste overwinning schonk.

(Motorsport Images)

2012

Ook Mercedes was niet altijd de dominante factor die het van 2014 tot 2021 wel was. Het team kende grote successen in de jaren vijftig, maar de terugkeer in de Formule 1 in 2010 met nota bene Michael Schumacher achter het stuur, leverde aanvankelijk weinig zilverwerk op. In 2012 won Nico Rosberg in China de eerste Grand Prix voor het nieuwe Mercedes.

(Motorsport Images)

2017

Max Verstappen heeft zo zijn momentjes gehad in China. In 2015 reed hij er zijn derde Grand Prix ooit en wist hij indruk te maken met een prachtige inhaalactie op Marcus Ericsson, een actie die hij drie jaar later wilde herhalen bij Sebastian Vettel. Dat liep niet goed af, maar wat ons vooral bijstaat, is de inhaalrace in de editie van 2017. De Nederlander was vanwege technische problemen vanaf P16 gestart, maar reed een sublieme openingsronde en finishte uiteindelijk op de derde plaats.

(Motorsport Images)