Voormalig Ferrari-technicus en F1-legende Ross Brawn heeft zijn vertrouwen uitgesproken in Lewis Hamilton. De Brit verwacht dat de zevenvoudig wereldkampioen dit seizoen bij Ferrari voor een ommekeer kan zorgen. Na een uiterst moeizaam seizoen in 2025 – waarin Hamilton voor het eerst in zijn carrière geen podiumplaatsen veroverde – ziet Brawn voldoende aanknopingspunten voor herstel.

Lewis Hamilton kende in 2025 een teleurstellend debuutjaar bij Ferrari. Voor het eerst in zijn glansrijke F1-loopbaan wist de Britse routinier geen enkel podium te behalen, een enkele sprintzege in Shanghai daargelaten. De SF-25 bleek lastig te temmen en bood weinig vertrouwen, waardoor Hamilton met name in de tweede seizoenshelft terrein verloor. In het laatste drieluik in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi werd hij al driemaal uitgeschakeld in Q1.

De reglementswijzigingen voor 2026 bieden voorlopig perspectief. Zowel het chassis als de motoren gaan op de schop, waardoor het onzeker is welke teams de juiste richting hebben gekozen. Tegelijkertijd groeit de spanning over de vraag of Ferrari een van de winnaars van het nieuwe tijdperk zal zijn. Volgens de laatste geruchten kiest de Scuderia met de SF-26 voor een radicaal nieuw ontwerp. Voor Hamilton lijkt in elk geval een frisse start in aantocht, mede doordat hij zich voorbereidt op een samenwerking met een nieuwe race-ingenieur. Riccardo Adami werd onverwacht overgeplaatst naar de Ferrari Academy en het TPC-programma.

Brawn hoopt op ommekeer

Ross Brawn weet als geen ander hoe zwaar het kan zijn om deel uit te maken van een langdurig opbouwproces bij Ferrari. Toen hij in 1997 bij het team begon, verkeerde de Scuderia in een sportief dal. Uiteindelijk leidde die weg tot een ongekende succesperiode met Michael Schumacher, goed voor vijf opeenvolgende wereldtitels en zes constructeurstitels. Brawn werkte later ook nauw samen met Hamilton; in 2013 was hij teambaas bij Mercedes, toen de coureur de overstap maakte naar de Duitse renstal.

“Ik denk dat we allemaal graag zouden zien dat hij succesvol is, en natuurlijk heb ik een zwak voor Ferrari”, zei Brawn tegenover Sky Sports. “Tegelijkertijd weet ik ook hoe moeilijk het is. Er is altijd een dunne lijn tussen een team dat perfect op elkaar is ingespeeld en een team waarin dat niet het geval is. Vorig jaar was dat laatste zo. Maar als hij iets extra’s krijgt, als hij een kans ruikt, denk ik dat we de Lewis van weleer weer kunnen zien. Ik hoop oprecht dat dat gebeurt.”

