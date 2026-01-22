Is dit het einde, of krijgt Lewis Hamilton toch nog zijn sprookje bij Ferrari? Na een rampzalig debuutjaar staat de zevenvoudig wereldkampioen voor wellicht zijn laatste kans. In de nieuwste aflevering van Formule 1 Paddockpraat spreken F1-verslaggever Frank Woestenburg en coureur Jeroen Bleekemolen over de hoop en twijfels rondom 2026: “Nieuwe ronde, nieuwe kansen.”

Na een rampzalig debuutseizoen bij de Scuderia lijkt 2026 nu of nooit voor de zevenvoudig wereldkampioen. Ferrari heeft alle zeilen bijgezet en gooide al sinds april vorig jaar volledig om naar het nieuwe reglement. Die strategische keuze kostte ze 2025, maar zou nu eindelijk vruchten moeten afwerpen.

Voor Hamilton voelt het nieuwe seizoen als een frisse start. Met een nieuwe engineer, een compleet nieuwe auto en nieuwe reglementen begint de Brit eigenlijk weer op nul. “Nieuwe ronde, nieuwe kansen,” vat Woestenburg het samen. Die reset is misschien precies wat Hamilton nodig heeft na een moeilijke integratie in Maranello, waar teamgenoot Charles Leclerc hem volledig overschaduwde.

Toch hangt er ook een zwaard van Damocles boven dit seizoen. Als de resultaten opnieuw tegenvallen, zou Hamilton er volgens Bleekemolen wel eens vroegtijdig de brui aan kunnen geven. “Dat moet bijna wel, want wat ga je jezelf dan nog aandoen? Hij ziet dit denk ik nog als één laatste kans.”

Er is echter ook hoop. Het nieuwe type auto zou veel beter bij Hamiltons rijstijl passen, een strohalm waar de routinier zich aan vastklampt. “Dat is precies de houvast die hij ook zoekt. In ieder geval is dit een reden om door te gaan,” aldus Woestenburg.

