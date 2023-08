Via de rubriek Startnummers delen we in de zomerstop elke dag een bijzonder verhaal over een iconisch nummer uit de Formule 1: van 0 tot 99 of ergens daartussen. Vandaag startnummer 22: Jenson Button, die er kampioen mee werd en zijn dood gewaande Formule 1-loopbaan nieuw leven inblies.

Vandaag de dag racet Yuki Tsunoda met startnummer 22. Grappig genoeg een hint naar het verhaal vandaag. “Mijn nummer toen ik aan het karten was, was 11. Maar in de F1 is dat al ingenomen door Sergio Perez. Dus ik verdubbelde het tot 22, wat ik ook leuk vond omdat het het nummer was van Jenson Button. Een coureur die ik erg respecteer toen hij het Formule 1 Wereldkampioenschap won in 2009,” vertelt de Japanner.

Eind 2008, na 153 Grands Prix en slechts één overwinning, denkt Jenson Button dat het erop zit. Na acht jaar lijkt het klaar voor de pas 28-jarige Brit als Honda de stekker uit haar team trekt. Hij lijkt de zoveelste coureur die zijn belofte niet heeft kunnen inlossen, nadat hij in 2000 als toekomstig superster bij Williams instapte. Eind 2017, en nog eens 153 Grands Prix verder, neemt Button uiteindelijk pas écht afscheid van de Formule 1, met een wereldtitel en 15 zeges op zak. Wat in het najaar van 2008 het einde leek, bleek een blesssing in disguise en begin van een nieuw leven in de Formule 1.

De wederopstanding van Button

Na de exit van Honda, gooit Ross Brawn zijn landgenoot begin 2009 een reddingsboei toe als hij het team overneemt. In allerijl wordt een Mercedes-motor achterin de auto gehesen die dan ineens de Brawn BGP 001 heet. Het is een voltreffer. Brawn, Toyota en Williams zijn de enige teams met een zogenaamde dubbeldeksdiffusor. Hét hebbeding voor 2009, onder een nieuw technisch reglement. Button verschijnt met nummer 22 aan de start, maar na afloop staat er een 1 achter zijn naam – zowel na die race als aan het eind van het jaar wanneer hij de titel binnensleept.

Het jaar erop kiest hij voor McLaren, scoort tot en met 2012 meer punten dan Lewis Hamilton, en wordt in 2011 vice-kampioen. Wanneer hij in 2014 een startnummer moet kiezen, is hij er snel over uit: nummer 22, waarmee hij de wereldtitel veroverde. Vanaf 2015 staat hij tegenover Fernando Alonso en bewijst hij, zelfs met de zwakke Honda-motor, goed mee te kunnen komen. Hij scoort in hun eerste jaar samen meer punten, maar in 2016 pakt Alonso er ruim twee keer zoveel. Eind dat jaar gaat Button met sabbatical. Hij verliest zijn liefde voor de sport meer en meer na zijn vaders overlijden begin 2014. Button stapt in 2017 in Monaco nog een keer in, maar dat is voor de statistieken.

