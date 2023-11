Volgend weekend zal het Formule 1-veld voor het eerst sinds 1982 neerstrijken in Las Vegas, op een volledig nieuwe lay-out langs de beroemde strip. De race zal plaatsvinden om 22:00 lokale tijd, een tijdstip dat volgens Ross Brawn wellicht uitdagingen met zich meebrengt. Rond de avonduren zal het namelijk vrij koud zijn in Vegas.

Brawn benadrukt dat ze bij het ontwerpen van de baan geen rekening hebben gehouden met de temperaturen. Deze schommelen rond de vijf graden celsius in de avond. “Het enige waar we aanvankelijk geen rekening mee hebben gehouden, zijn de koude temperaturen. Het kan zeker een uitdaging zijn om de auto’s bij deze kou goed te laten presteren”, aldus de managing director van de FOM.

Formule 1-teams zijn gewend aan uitdagingen, maar dit is een nieuwe proef. Een recht stuk van bijna twee kilometer gaat waarschijnlijk extra moeilijkheden veroorzaken voor de teams, aangezien de banden daar haast geen temperatuur genereren. Brawn vertrouwt echter op de bandenproducent Pirelli. “De bandenleveranciers hebben extra werk geleverd, zodat dat de banden deze omstandigheden aankunnen.”

Las Vegas staat natuurlijk bekend om de show, en Brawn is dan ook overtuigd dat het evenement een succes wordt. “Natuurlijk hebben we enkele uitdagingen die we nog nooit eerder hebben gehad, maar ik ben ervan overtuigd dat het een spectaculair evenement wordt”, zo concludeert de Brit.

