Het is officieel: de Grand Prix van Las Vegas staat ook in 2026 en 2027 op de Formule 1-kalender. Dat maakt de organisatie achter de race zelf bekend op zaterdag. Heel verrassend was de contractverlenging niet, want de race over de beroemde Strip is de enige Grand Prix van de kalender waarvan de Formule 1 zelf de promotor is.

De eerste editie van de race in Las Vegas werd in 2023 verreden. Toen werd er al meteen uitgesproken dat de Grand Prix in de beroemde gokstad een project is voor de lange termijn. Daarbij heeft Liberty Media ook al flink geïnvesteerd in de race. Zo kocht de Formule 1-eigenaar zelfs grond in Las Vegas, waar tijdens het raceweekend de paddock en pitstraat worden neergezet.

“We zijn overeengekomen voor een tweejarige verlenging te gaan, dus voor 2026 en 2027”, aldus CEO van de Las Vegas Grand Prix, Emily Prazer. “We willen er zeker van zijn dat we deze race blijven ontwikkelen, al is het in essentie een overeenkomst voor de langere termijn. Zoals we allemaal weten, heeft deze race zijn uitdagingen gehad, maar komen we altijd weer met oplossingen.”

Stapsgewijze verlenging

“We willen er voor zorgen dat het evenement voor beide partijen goed blijft werken”, duidt de CEO op de samenwerking tussen de stad Las Vegas en de Formule 1. “We zijn collectief gaan zitten en zijn overeengekomen dat deze stapsgewijze verlenging de beste aanpak is. Zoals al gezegd hebben we plannen voor de langere termijn, maar dit is waar we nu staan.” De aanpak voor de GP Las Vegas verschilt daarmee met die van Miami, waarbij de Formule 1 eerder bekendmaakte een contract tot en met 2031 te hebben gesloten.

De Grand Prix van Las Vegas staat dit jaar voor november op de kalender. Max Verstappen won de eerste editie van de nieuwste race, terwijl George Russell vorig jaar zegevierde in de gokstad. Vegas was tevens de locatie waar Verstappen zijn vierde wereldtitel binnenhaalde.

