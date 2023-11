De voorlaatste Grand Prix van 2023 vindt plaats in Las Vegas. Het is voor het eerst sinds 1982 dat de Formule 1 daar in actie komt. Dat doet het op een stratencircuit waarbij Max Verstappen en consorten op hoge snelheid over onder andere de welbekende Las Vegas Strip vliegen. Een waar spektakelstuk is aanstaande, hieronder het tijdschema van de Grand Prix van Las Vegas (Nederlandse tijden).

Tijdschema GP Las Vegas:

Vrijdag 17 november

5.30 – 6.30 uur: 1e vrije training

9.00 – 10.00 uur: 2e vrije training

Zaterdag 18 november

5.30 – 6.30 uur: 3e vrije training

9.00 – 10.00 uur: Kwalificatie

Zondag 19 november

7.00 uur: Race

Lees hier alles over de GP Las Vegas: nieuws, historie en achtergronden