In de kantlijn van de titelstrijd, met een Engelse uitdager, ging het dit seizoen ook meer dan eens over de verhouding tussen de Britse media en Max Verstappen. Hoe kijken verslaggevers uit het Verenigd Koninkrijk daar zelf tegenaan? FORMULE 1 Magazine vroeg het in de paddock aan enkele Britse collega’s. “Ik geloof niet dat hij een sneer naar ons uitdeelde.”

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: in het weekend waarin ze de Nederlander kampioen zien worden in Las Vegas, vegen de Britse verslaggevers desgevraagd hardhandig de vloer aan met de verwijten van antipathie die hen vaak worden gemaakt als het over Max Verstappen gaat.

Engelse fans

Maar voordat we in Las Vegas een rondje langs het journaille maken om te horen hoe de vlag er dan wél bij hangt, eerst even wat duiding en context. Want hoe zat het ook alweer? Max Verstappen moet het bij veel Engelse fans ontgelden sinds hij Lewis Hamilton in 2021 van diens achtste wereldtitel afhield. Een beslissing van toenmalig wedstrijdleider Michael Masi wordt tot op heden door velen betwist, zo trekken Hamilton-fans de legitimiteit van Verstappens eerste titel nog altijd in twijfel.

Let wel: veel Britse verslaggevers doen dat dat juist níet. Maar opvallend genoeg komt het nog wel vaak ter sprake via omwegen in andere heikele kwesties. En dat terwijl Hamilton zelf zich naar eigen zeggen al lang bij het verlies heeft neergelegd. Wat daarnaast meespeelt, is Verstappens taalgebruik. Hij gebruikt vaak het F-woord, kreeg daar ook onlangs in Singapore een, naar Nederlandse maatstaven, overdreven straf voor.

En last but not least, om maar even in Engelse sferen te blijven: Verstappen voelt zich soms onheus bejegend in de kritiek op hem door oud-coureurs die als analist voor de Britse media werken. “Ik heb het verkeerde paspoort, denk ik.” Daarmee sloot hij aan bij iets dat Fernando Alonso als niet-Engelsman in de toch nog altijd overwegend Angelsaksische Formule 1 als eens suggereerde.

In Verstappens geval is de tweestrijd met Engelsman Norris – en Verstappens acties en al dan niet straffen daarvoor – de recente aanstichter van de opgelaaide discussie over hoezeer de Britse media nou wel of geen antipathie heeft ten opzichte van de Nederlander. De objectiviteit is volgens sommige mondiale autosportfans, en ook Verstappen en co, bij de Britten soms enigszins zoek terwijl reglementen toch duidelijk zijn.

Kapsel Craig Slater

Op naar Sky Sports. Dat wordt veelal genoemd als hét Britse medium dat richting Verstappen weinig objectief is. De bekende tv-commentator David Croft moet het daarbij vaak ontgelden, maar ook analisten als Damon Hill en Martin Brundle krijgen nogal eens het verwijt dat ze bepaald niet neutraal staan tegenover Verstappen en diens handelen. Pitreporter Ted Kravitz werd door Red Bull Racing zelfs eens tijdelijk tot ‘persona non grata’ verklaard.

In Las Vegas neemt verslaggever Craig Slater uitgebreid de tijd wat vragen te beantwoorden over zijn werkgever en collega’s. “De boodschapper krijgt al snel de schuld”, weet hij. “Maar bij ons in Groot-Brittannië is van anti-Verstappen gevoel echt geen sprake. Dat mensen dat soms denken, vind ik jammer. Doen wij dan bijvoorbeeld iets fout in onze berichtgeving? Die vraag kun je stellen. Maar het antwoord? Ik denk van niet. Want ik weet hoe we het allemaal benaderen. Kritisch, maar wel fair.”

(UPDATE: Slater toont een week later in Qatar een bijzondere blijk van waardering voor Verstappen door op het circuit het kampioenslogo van Verstappen in zijn kapsel te laten scheren)

Eerlijke kritiek kunnen geven is volgens Slater belangrijk. Hij geeft een voorbeeld. “Ik ben natuurlijk ook geen expert, kan niet zomaar zeggen wat ‘fair racen’ is. Maar er zijn toch heus wel een of twee momenten geweest dit seizoen, zoals bocht 7 in Mexico, waarbij er kritiek mag zijn van een paar oud-coureurs die zich afvragen of een bepaalde manier van racen goed is. Mensen moeten hun mening kunnen hebben. En Max is niet iemand die bang is voor wat kritiek, hij reageert daar ook op een directe, Nederlandse manier op. Dat moet allemaal kunnen, lijkt mij.”

David Croft (r) en Martin Brundle geven commentaar tijdens de Grand Prix van Canada op Sky Sports (Foto: Motorsport Images)

Het staat waardering niet in de weg, volgens Slater. Ook niet bij Sky Sports. “Iemand mag je bekritiseren, zolang er maar wel de mogelijkheid is tot een weerwoord. En luister: elk kritisch geluid dat er eventueel over hem is, staat sowieso op geen enkele manier de erkenning in de weg voor zijn in mijn ogen enorme talent, snelheid en waardigheid als coureur en mens.”

Waar zit het hem dan volgens Slater in dat er zoveel gedoe is over de Britse media en hun behandeling van Verstappen? Hij zucht eens diep, krabt zich op het achterhoofd. “Wat vast meespeelt: iemand slaagde er eindelijk in om het Formule 1-kampioenschap van spanning te voorzien. Dat is Lando Norris, daar is bij Britten enthousiasme over. Kan dat overkomen als partijdigheid? Misschien. Maar het is niet de insteek of intentie. Max is een geweldige vent en een prima coureur. Dat is wat Britten echt vinden.”

Hart op de tong

Ben Hunt, in het verleden werkzaam voor The Sun en inmiddels Autosport, sluit zich daarbij aan. En Hunt mag je op zijn woord vertrouwen: hij heeft namelijk het hart op de tong en deinst bepaald niet terug voor scherpe, prikkelende vragen, vaak ook inspelend op sentiment. Omdat hij daar nieuwsgierig naar is. Maar ook van hem louter lof en waardering voor Verstappen.

“Neem deze titel. Hij moest er hard voor werken, moest het team leiden en had geen enkele steun van zijn teamgenoot”, stelt Hunt. “Vergeet ook niet dat er veel aan de hand is geweest bij Red Bull. Daar had hij ook mee te maken. Als je ziet hoe volwassen hij daarmee om is gegaan, dat is knap. In het verleden zagen we nog wel eens een emotionele uitbarsting en dat hebben we nu niet gezien. Volwassenheid, dat is wat ik bij hem zie.”

Lof alom En veel sympathie van Hunt dus voor de Nederlander? Hij reageert terughoudend. “Nou, het is mijn visie op hem als coureur. Een persoonlijke band heb ik niet met Max, dat hoeft ook niet als journalist.” Hunt schreef recentelijk echter een boek over Red Bull, kreeg een kijkje achter de schermen. “Maar het is niet zo dat ik toen, of juist daardoor, extra lang of vaak met Max heb gesproken. Dus in die zin heb ik echt geen speciale connectie met hem.”

Dat de Britten, zowel toeschouwers als media, vooringenomen zouden zijn ten opzichte van de Nederlander werpt hij verre van zich. “Anti-Verstappen gevoel, dat is onzin.” Hij wijst op de Britse GP. “Als Max naar Silverstone komt, tja, dan zijn de meeste toeschouwers nu eenmaal fan van Britten zoals Hamilton en Norris. Zo gaat dat. Maar respect, dat hebben de toeschouwers zeker voor hem. Dat merk je en dat zie je. Dat weet hij zelf ook heus wel.”

Geen antipathie

Dat er soms nog over 2021 wordt begonnen door media en fans (niet alleen Britten), moet dat misschien niet eens stoppen? “Good point”, complimenteert Jonathan McEvoy, een zeer bekend en ervaren F1-verslaggever van The Daily Mail. Hij is de man die Verstappen in Canada jaren geleden de uitspraak deed ontlokken dat hij iemand een kopstoot ging geven bij de volgende vraag over crashes.

Maar antipathie is er bij McEvoy geenszins. “Absoluut niet, Max is een zeer gerespecteerd en verdiend kampioen. Als je bijvoorbeeld dit seizoen Max en Lando had laten wisselen van auto, was Max in de McLaren wél kampioen geworden. Hij heeft het ook briljant gedaan sinds in Miami duidelijk werd dat Red Bull niet de snelste auto had, zijn optreden in Brazilië was ook van uitzonderlijke klasse. Hij is oprecht een van de grootste coureurs ooit.”

Dat Verstappen vervolgens in São Paulo een plaagstoot uitdeelde aan Britse media door zich af te vragen waarom die ineens niet bij de persconferentie na afloop waren, kunnen de verslaggevers wel hebben. Dat stelt ook McEvoy, glimlachend. “Het was leuk voor de headlines, ik geloof niet dat hij echt een sneer uitdeelde aan de media. Zo vatte ik het persoonlijk in elk geval niet op. Ik kan dan ook prima met Max Verstappen opschieten, al jaren.”

‘Veel respect voor Max’

Maar, eerlijk is eerlijk: de mogelijkheid van antipathie van Britse media richting Verstappen is er volgens McEvoy bij sommige collega’s wel. “Dat gevaar bestaat zeker, een paar van hen zijn misschien net even wat meer op de hand van Lando. Dat heeft dan toch vermoedelijk te maken met de gebeurtenissen in Abu Dhabi in 2021.”

Is het niet tijd daarover heen te stappen? “Dat zou wel moeten, denk ik”, aldus McEvoy. Het moet hoe dan ook objectief, álle berichtgeving, over wie dan ook. “Je moet namelijk ook niet ineens alleen maar positief gaan schrijven omdat iemand uit een bepaald land komt.”

Dat doet Luke Smith zeker niet, zegt hij. De verslaggever van The Athletic, alom gerespecteerd in de paddock, noemt de discussie over wel of geen sympathie of antipathie ‘overdreven’. “Dat is het goede woord, denk ik. Het speelt in mijn beleving namelijk helemaal niet. Er is juist enorm veel respect voor Max Verstappen in Groot-Brittannië. Net als daarbuiten.”

Formule 1-fans zijn volgens hem niet gek en ook niet blind. Waar ze ook maar vandaan komen. “Je ziet als liefhebber toch heus wel hoe getalenteerd en hoe goed Max is? Hij is een van de beste coureurs aller tijden. Ik bespeur geen rivaliteit tussen Britten en hem. Zijn prestaties verdienen juist respect en waardering, dat krijgt hij in mijn optiek ook. Dat zou althans wel moeten.”

Smith wijst bijvoorbeeld op de kersverse vierde titel. “Als er zelfs na drie fraaie wereldtitels nog enige vraagtekens of kanttekeningen te plaatsen waren bij Verstappen, dan bewijst hij met al zijn zeges en nu ook deze vierde wereldtitel toch ieders ongelijk wel zo langzamerhand. Toch? Petje af dus.”



Dit verhaal verscheen eerder dit jaar in de de extra kampioensspecial van FORMULE 1 Magazine

