De organisatie achter de GP van Las Vegas heeft onthuld dat het evenement in 2024 ongeveer 934 miljoen dollar aan inkomsten heeft gegenereerd. Het was pas de tweede editie van deze straatrace, die in 2023 terugkeerde op de Formule 1-kalender. De prijzen van een toegangskaartje waren niet mals, maar de gemiddelde bezoeker gaf gedurende het weekend ook nog eens een vermogen uit.

Onlangs werd een economische impactanalyse van de GP van Las Vegas gepubliceerd. Uit cijfers blijkt dat het evenement goed was voor bijna 934 miljoen dollar – zo’n 875 miljoen euro – aan inkomsten. Bovendien is het Formule 1-festijn nu het grootste terugkerende evenement in Las Vegas. Tijdens een raceweek loopt het bezoekersaantal op tot 306.000.

Vermogende toeristen

De uitgavencijfers van de bezoekers zijn nog het meest indrukwekkend. Een racefanaat die afreist naar de GP van Las Vegas geeft tijdens zijn of haar bezoek gemiddeld 2.400 dollar uit aan hotelkamers, eten en drinken, vervoer en entertainment. Dit bedrag staat los van de peperdure toegangskaartjes voor de Grand Prix. Toch is het bijna het dubbele van wat een toerist uitgeeft tijdens een ‘gewoon’ weekend in de gokstad. Het rapport vermeldt tenslotte dat deze tweede editie 45 miljoen dollar aan belastingen heeft opgebracht, waarvan 15,5 miljoen dollar zal worden besteed aan scholen in de staat Nevada.

Het financiële rapport komt nadat het circuit plannen aankondigde voor een nieuw Grand Prix Plaza. Eind maart wordt deze nieuwe trekpleister geopend in het huidige paddockgebouw. Het gaat om drie attracties, waaronder een interactief museum, Formule 1-simulators en een kartbaan op een deel van het circuit. De oprichters spreken van ‘Noord-Amerika’s grootste Formule 1-fanervaring’.

